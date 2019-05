El FIB 2019 va tomando forma: Marina y Black Lips, entre los nuevos confirmados

El Festival Internacional de Benicàssim, que se celebrará en esta localidad los días 18, 19, 20 y 21 de julio de 2019, ha confirmado a nuevos artistas para su cartel de este año. Como nombres destacados encontramos a la británica MARINA y a la banda de Atlanta Black Lips. Otros de los artistas que se han anunciado hoy para el line-up son Cassius, The Hunna, Krept x Konan, AJ Tracey y Fjaak.

MARINA presentará este verano en Benicàssim sus nuevos trabajos, LOVE y FEAR y seguro que se podrán escuchar en directo temas como Orange Trees, Baby (su tema junto a Clean Bandit y Luis Fonsi), Too afraid, Soft to be strong o No more suckers, además de alguno de sus mayores éxitos, ¿quizás How to be a Heartbreaker?

La veterana banda de garage Black Lips llegará dispuesta a reventar el escenario del FIB. Sus incendiarias canciones harán las delicias de los amantes de este guitarrero género. Himnos de la banda como Bad Kids, Veni Vidi Vici, Oh Katrina o los incluidos en su último trabajo: Satan's Graffiti or God's Art? podrían sonar para los fibers.

Se unen así a grandes cabezas de cartel del FIB 2019 como Kings of Leon y Lana del Rey, Fatboy Slim y Vetusta Morla. Estos últimos tocarán su primer disco al completo, el aclamado Un día en el mundo.

Completan el cartel grupos como The 1975, Franz Ferdinand, Ezra Furman, Belako, LA M.O.D.A, Carolina Durante, Superorganism, Soleá Morente junto a Napoleón Solo, George Ezra, Jess Glynne, Gerry Cinnamon, La Zowie, Cariño o Kodaline, entre otros, que pondrán la banda sonora perfecta al 25 aniversario de este emblemático festival.

Consulta el cartel completo en la web del FIB y encuentra más información sobre entradas de día, abonos y abonos VIP.