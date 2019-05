Martin Garrix lanza ‘Summer Days’ junto a Macklemore, clara candidata a canción del verano

¡El verano está cerca! Eso nos pone muy contentos porque significa que los artistas empiezan a lanzar sus propuestas para que bailemos hasta el amanecer. Summer Days es la apuesta de Martin Garrix junto a Macklemore y Patrick Stump, una unión explosiva que ha dado lugar a un tema muy fresco.

Garrix demuestra que es un experto en lanzar temazos para el verano. Además, al productor holandés de EDM le gusta coquetear con distintos géneros, Summer Days es una prueba de ello. La fusión de las voces de Macklemore y Patrick Stump queda de miedo y convierten este tema en una apuesta segura para la temporada estival.

El tema comienza con la preciosa voz de Stump quien, además, realiza los falsetes del estribillo. Por su parte, Macklemore se dedica a rapear al ritmo de la base electrónica. El resultado es puro buen rollo y nos traslada hasta un día soleado en el chiringuito de playa o en su defecto, a la piscina.

Summer Days nos relata una historia de amor de verano, de esos que surgen a primera vista. La canción vio la luz el 25 de abril de 2019 y ya supera el millón de visitas y eso que es solo un lyric video.

Los últimos temas del DJ han sido todo un éxito. El más reciente No Sleep junto a Bonn supera los 17 millones de reproducciones. Con él también colabora en High On Life, un auténtico hit con más de 121 millones de visualizaciones. Pero si esto os parece mucho, su tema con Khalid, Ocean, supera los, ¡234 millones!

Por su parte, hacía tiempo que no teníamos noticias de Macklemore. Sus últimos temas han sido colaboraciones como These Days, de Rudimental junto a Jess Glynne y Dan Caplen en 2018. En 2017 lanzó su último sencillo Good old days con la colaboración de Khesa.

Patrick Stump es el líder y vocalista de Fall Out Boy, un grupo de pop punk que sigue cosechando éxitos con su último álbum MANIA, lanzado en enero de 2018. Con este disco realizan un giro hacia el EDM y experimentan los sonidos del pop electrónico.