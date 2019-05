Vanesa Romero de ‘La que se avecina’: “Necesitamos reírnos”

Llevábamos un año esperando la nueva temporada de La que se avecina, la once ya, y la espera ha terminado porque, finalmente, Mediaset ha decidido estrenarla después de que el equipo se hubiera puesto a grabar ya la siguiente.

Una vez más la serie ha vuelto a recibir el respaldo de sus seguidores que han sido fieles y no han querido perderse el primer capítulo. “Yo creo que la gente lo que quiere es reírse, necesitamos reírnos”, opinaba Vanesa Romero sobre la clave del éxito de la serie.

La actriz se pasó por YU para presentar esta nueva temporada y desvelarnos algunas de sus claves. “Creo que empatizan bien con los personajes, es un humor bastante disparatado, los guiones son muy buenos, los actores que están, también, la dirección es muy buena. Es una mezcla de todo y los ingredientes han sido muy buenos”, explicaba.

El personaje de Vanesa comenzó vendiendo pisos y ha ido evolucionando con el paso de las temporadas. “Ella sigue buscando el amor pero se ha dado cuenta de que el príncipe azul no existe. Se le está pasando el arroz, como ella dice”, nos adelanta.

Pero, como era de esperar en una serie llena de giros inesperados, el personaje de Vanesa va a presentar “una nueva faceta de ella un poco distinta es uno de los capítulos, que tengo unas ganas tremendas de que se emita, es una etapa en la que se confunde”. Y no ha querido desvelar nada más, así que, habrá que verlo.

Una de las nuevas incorporaciones es Carlos Areces, “es maravilloso, yo me río mucho con él”, admite, “aunque eso de madrugar no lo lleva bien”. Claro que como ella misma ha añadido, lo de madrugar no lo lleva bien ninguno.

Vanesa también ha hablado de su canal de youtube que abrió hace ya cuatro años. “Todos los fans me preguntaban tantas cosa que es mi manera de agradecerles tanto cariño y tanto amor que me dan y por las redes sociales y dije, por qué no compartir. Pero tenía miedo porque siempre me han visto a través de un personaje, nunca me han visto como ‘hola Vanesa, qué tal’. Puedes caer bien o mal”, confesaba.

Y de youtube habló un rato con Joaquín Reyes, Iggy Rubín y Carolina Iglesias. Si quieres echarte unas risas y conocer mejor a la actriz, dale al play.