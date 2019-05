18 de 19 Mariah Carey recibió un reconocimiento a su trayectoria que le inspiró un discurso muy motivador: “Icono. No me veo a mí misma de esa forma. Comencé a hacer música como necesidad para sobrevivir y expresarme, y solo quería crear algo para sentir que valía la pena existir. Si he entendido algo es que las mejores cosas son posibles gracias a Dios. No entraré en todo el drama, en todos los altos y bajos de mi carrera, todos los hemos visto, todos cometemos errores. Ha habido algunos…”. Entre todas sus confesiones, aseguró que “la verdad es que he dedicado mi vida a mi música, mi salvadora, y a mis fans que son como ninguna otra entidad que he conocido, me han sacado del infierno y me han traído de vuelta con devoción y amor”.