5 de 9 Pero el animal no solo es una referencia poética y alegórica, sino que representa el espíritu de Amaia. Ella no es una artista que pueda (ni quiera) encasillarse o cortar sus propias alas creativas; necesita correr libre por los diferentes paisajes musicales. Su naturaleza salvaje no puede ser controlada, ella pertenece al entorno natural, es su propia guía y dueña.