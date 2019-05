Shawn Mendes - If I Can't Have You [2019]

Shawn Mendes está de enhorabuena. Tras publicar su último álbum en mayo de 2018, el canadiense vuelve a traer nueva música bajo el brazo. Esta vez se trata de If I Can't Have You, su nuevo single. Pero eso no es todo, ya que el tema viene acompañado de un videoclip hipnotizante.

If I Can't Have You llega con los ritmos pop característicos de nuestro protagonista, quien ha revolucionado las redes sociales con su agudo casi inalcanzable en el estribillo. Pero lo cierto es que este no ha sido el único foco de atención de este nuevo lanzamiento.

Mendes ha dado vida visual al single, y lo ha hecho a través de un videoclip en blanco y negro en el que combina varios escenarios a través de un juego de cámaras. Tocando el piano, tumbado en una cama o caminando son algunas de las secuencias.

Tal y como indica el título de este tema, Shawn canta lo importante que es esa persona para él. Tanto que no puede sacarla de su mente y todo pierde valor si no está a su lado. "I can't write one song that's not about you, can't drink without thinking about you" ("No puedo escribir ninguna canción que no hable de ti, no puedo beber sin pensar en ti") son algunos de los versos de este tema.

If I Can't Have You es el décimo tercer single de su carrera.

En una entrevista con Beats1, el intérprete de In My Blood explicó que If I Can't Have You es una canción que tocaba continuamente para él o para sus amigos y familiares. "Da esa sonrisa a la gente", añadió.

Te haya regalado una sonrisa o no, de lo que estamos seguros es de que este nuevo tema dará de qué hablar en las listas de éxitos. Su videoclip, con tan solo unas horas de vida, ya alcanzaba los 4 millones de reproducciones. ¿Aún no lo has escuchado?