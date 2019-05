4 de 8 Jaime Lannister y Brienne tienen su propia Noche de Sexo a lo Wisin Y Yandel. Pero la felicidad les dura poco. Jaimie decide volver a Invernalia porque hay una fuerza que le impulsa a Cersei. En ese momento, la caballero de los Siete Reinos podría cantar perfectamente el tema de Billie Eilish de I Wish You Were Gay: I just wanna make you feel okay, but all you do is look the other way, mm. I can’t tell you how much I wish I didn’t wanna stay. I just kinda wish you were gay. Porque que te dejen por su misma hermana es muy fuerte de asimilar y es mejor inventarse cualquier otra excusa.