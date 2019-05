‘Juego de tronos’ 8x04: Daenerys Targaryen y el capítulo que nunca creímos (ni quisimos) que llegaría

Después de la tormenta llega la calma... pero no es así para Daenerys Targaryen en este capítulo 8x04 de Juego de tronos.

Mientras todos se han dedicado a celebrar que aún siguen vivos, la reina de dragones está pasando por su peor y más bajo momento. Y la hemos visto haciendo cosas que nunca creímos que haría.

A continuación las relatamos pero OJO => ESTO ESTÁ LLENITO DE SPOILERS

¿Suplicar Daenerys?

Todo arranca con la celebración de los supervivientes, como ellos saben: comida, alcohol, más alcohol y sexo.

Todos vitorean a Jon Nieve como próximo Rey y cuando Daenerys lo ve, se marcha de la sala.

Pasadas unas horas, ella va a buscarlo y le confiesa que no lo está pasando bien desde que él le dijo quién era realmente. Porque ella ha dedicado su vida a luchar por el trono y ahora se ha enamorado del legítimo heredero.

Él intenta calmarla diciéndole que no quiere sentarse ahí, que él hincó la rodilla por ella. Pero ella, chica lista, sabe que a veces da igual lo que uno quiera, también importa lo que el pueblo decida.

Por lo que Daenerys hace algo que no había hecho hasta ahora: suplicar. Le pide por favor que no revele a nadie su auténtica identidad y así podrán seguir juntos. ¿Y él lo hace? No.

La muerte de otro hijo

Tras la batalla, el dragón al que atacaron los caminantes está muy débil y prefieren que viaje solo sin Jon encima. Así le vemos, recuperándose y con su madre preocupada por él.

Hasta que al llegar a Desembarco del Rey, y bajo la atenta mirada de una Daenerys orgullosa de verle volar por el cielo, las tropas de Greyjoy le disparan dos lanzas mortales que le hunden en el mar para siempre.

Uno de los mayores dolores de cualquier madre: ver morir a un (otro) hijo.

Adíos a la mayor aliada de Daenerys

Pero lo que nadie esperaba es que las tropas de Greyjoy y Cersei capturaran a Missandei. Para recuperarla, Daenerys y Gusano Gris se postran delante de la fortaleza de la reina Lannister para negociar.

Pero esta vez lo hacen sin la grandeza que lo hicieron lo otra vez. Y si la otra vez, Cersei no dio su brazo a torcer, menos ahora.

Tyrion intenta que su hermana entre en razón, para que no corra la sangre de su pueblo. Pero todos sabemos lo que le importa a Cersei su pueblo, por lo que con un solo gesto, Greyjoy le corta la cabeza a Missandei.

No sin antes oir a esta gritar: ¡Dracarys!

Perder la lealtad de tu pueblo, la confianza en tu amado, un hijo y a tu mejor amiga y aliada, desde luego, es lo peor que le ha podido pasar a Daenerys. Pero todos la conocemos y esto no va a quedar así...