Los secretos de 'Sobreviviré', la versión con la que Mónica Naranjo se convirtió en diva

Sobreviviré es una de las versiones de Mina que Mónica Naranjo eligió para su tercer álbum, Minage. Se publicó originalmente en 1972 bajo el título de Fiume Azzurro. Phil Manzanera, encargado de la producción, no guarda muy buen recuerdo de esas sesiones. Las exigencias de Naranjo le hicieron abandonar el proyecto: "me largué, fue un momento liberador. Intentaron hacerlo por su cuenta durante meses, pero al final editaron la versión que habíamos grabado".

El 6 de Abril de 2000, Mónica Naranjo obtuvo su segundo y último número 1 en LOS40 gracias a Sobreviviré (remix). La primera vez que la artista catalana llegó al puesto de honor de la lista fue el 14 de Febrero de 1998 con el tema Desátame. Sobreviviré permaneció en LOS40 durante 11 semanas consecutivas: desde el 8 de Abril (cuando entró en el puesto nº 4) hasta el 23 de Junio de 2000. Llegó al número 1 el 6 de mayo de ese año.

Sobreviviré es la canción que sirvió como presentación de Minage (2000), el tercer álbum de Mónica Naranjo. Fue grabado entre Londres y Lugano (Italia), y contó con la producción de Phil Manzanera, Bryan Rawling (conocido por sus trabajos con artistas de la talla de Cher o Enrique Iglesias) y Massimiliano Pani, hijo de Mina, a la que Mónica rinde homenaje. Sus dos discos anteriores fueron Mónica Naranjo (1994) y Palabra de mujer (1997).

Homenaje a la diva italiana

Minage es un disco compuesto mayoritariamente por versiones de la diva italiana (casi desconocida en nuestro país) y que para Mónica "eran temas muy jodidos, los más difíciles que he cantado hasta el día de hoy". Sobreviviré es una de las nueve versiones de Mina que forman parte del disco, por tanto, una de las canciones que han marcado la vida de Mónica Naranjo, tal y como explica la propia artista: "Minage es un disco que reúne las 9 canciones que más han marcado mi vida a lo largo de estos últimos 11 años y están cantados por la misma intérprete, Mina. Cuando terminé el disco pensé ponerle Minage (menage palabra francesa) porque lo que significa es un conjunto de cosas y cambiamos la 'e' por 'i'".

Mina Mazzini entró en la vida de Mónica Naranjo cuando ésta tenía 15 años… "la descubrí cuando vi un programa de televisión que hacía recuento sobre los grandes artistas de la RAI. En ese momento me vuelvo loca porque no solo veo a una mujer con una gran voz, sino también con una gran personalidad encima de un escenario. He recorrido cielo y tierra para encontrarme con un repertorio de 143 discos… los tengo todos. Como dicen los italianos 'estoy minada' y a mucha honra".

Mina - 'Fiume azzurro'

Es una versión del tema Fiume Azzurro que la italiana Mina grabó para su decimosexto álbum Cinquemilaquarantatre (1972). Fue compuesta por Luigi Albertelli y Enrico Riccardi tres años después de que ganaran en el Festival de San Remo con Zingara. Mina presentó en directo el tema antes de que el disco se publicara y en una versión con la letra ligeramente diferente a la editada en el álbum. Posteriormente pasó desapercibido, ya que le hizo sombre el enorme éxito de otro de los temas del álbum, Parole, parole.

La producción de Sobreviviré es del británico Phil Manzanera, con quien Mónica afirmó que había aprendido a divertirse trabajando: "Tuve reuniones con Phil, que entendió perfectamente el mensaje… Trabajar con él ha supuesto algo muy importante en mi carrera porque he aprendido a divertirme trabajando. Cuando me planté delante de él le dije 'venga va, a trabajar!', y él me contestó 'no cariño, vamos a divertirnos'. Realmente fue un trabajo duro con Phil, pero nos lo hemos pasado tan bien que el recuerdo que tengo va a ser inolvidable".

Monica Naranjo - 'Sobreviviré'

Problemas en la producción

Sin embargo, Manzanera no guarda el mismo recuerdo de su colaboración con Naranjo. En 2015 reveló para la revista británica 'Uncut': "Me resulta bastante difícil producir a divas. Recuerdo a Mónica Naranjo, que era número uno en España y Sudamérica. Yo tenía que hacer tres canciones con ella. En aquel tiempo, mi estudio estaba en construcción, así que instalé una cabina de voces en el piso de abajo, con los trenes pasando por fuera. Ella, recién salida de álbumes con ventas millonarias, llegó a Kilburn Lane y todo tenía una pinta un poco chunga. Yo le dije: ‘No te preocupes, simplemente entra ahí y estará bien’. En unas horas, habíamos construido el tema y sonaba fantástico. Dije: ‘Bueno, eso es todo, ¡ya está hecho!’. Bueno, dice Naranjo, no puede ser, ha sido demasiado rápido. Así que alquila un estudio puntero en el lago de Lugano. Vamos allí con su esposo, el típico coproductor que estaba un poco mosqueado porque el trabajo lo hacía yo y no él. Todos los días, ella volvía a cantar su parte. Estábamos en hoteles separados, con vistas al lago, y yo me aburría a muerte. Un día el marido me llamó y me dijo que a ella no le apetecía grabar. Y contesté: ‘¿Sabéis qué? No me apetece hacer vuestro disco, voy a llamar a un taxi y me largo al aeropuerto. Hacedlo vosotros. Buena suerte. Adiós’. Me largué, fue un momento liberador. Intentaron hacerlo por su cuenta durante meses, pero al final editaron la versión que habíamos grabado aquí, en el piso de abajo. Fue un éxito enorme".

En una entrevista de 2010 en El País, el guitarrista de Roxy Music comentó que la voz de Mónica le había parecido "un instrumento increíble". José Manuel Navarro, colaborador de Mónica desde sus comienzos se encargó de la adaptación de la letra de "Sobreviviré" y del resto de los 'covers' de Mina. Navarro transformó radicalmente el “Fiume Azzurro”, en una canción con una gran carga cotidiana y social. En 'Shangay', Naranjo explicó: "Está basada en unas prostitutas con las que vivimos casi codo con codo, forman parte de nuestro círculo de amistades y quisimos hacer una canción que reflejara sus vidas y lo que sienten interiormente".

Minage supuso un cambio de imagen de 'la Pantera de Figueras' que rompió con su etapa de cabello bicolor. Apareció con el pelo negro azabache y embutida en un mono ceñido. Durante una visita promocional a México, dijo: "Necesitaba cambiar de look. Dentro de lo que rodea el concepto Mina, se encierra toda una metamorfosis, una evolución no solo musical y vocal, también estética".

El videoclip de "Sobreviviré", dirigido por su colaborador habitual Juan Marrero, se convirtió en uno de los más emblemáticos en la carrera de la artista, que hizo aquí todo un ejercicio de seducción: "Yo siempre insinúo en mis vídeos… la insinuación es la reina de la seducción. Soy una gran insinuadora, me encanta. Juan Marrero entendió perfectamente la canción, el mensaje social. Toda la idea original fue suya. Ahí ves una Mónica muy cambiada, embutida en un mono super ceñido con una cabellera totalmente azabache".

Para Mónica Naranjo, el principal mensaje del clip de Sobreviviré es el que transmite la imagen de una madre con su hijo: "… ves a dos hermanas gemelas, dos hermanos gemelos, me ves a mí como madre. Yo creo que el mensaje más fuerte en este disco (son las imágenes que más me han impactado), es el de una madre con su hijo. Porque eso es realmente lo que te hace sobrevivir. Mi madre, a pesar de todos los problemas que ha tenido en su vida, que han sido problemas muy graves y muy gordos, ha sobrevivido gracias a nosotros. Yo creo que es el mensaje más fuerte en este vídeo”. Mónica Naranjo confesó estar "alucinada" con su nueva imagen en el vídeo de "Sobreviviré" en una entrevista con 'Shangay': "¡Hasta estoy alucinada!. En la vida, o evolucionas o te mueres. Soy consciente de que en los tres años que han pasado me he convertido en una mujer totalmente distinta, no solo en el terreno discográfico, también en el personal".

Mónica Naranjo, durante un concierto en México en 2013. / Luis Ortiz/Clasos.com/LatinContent/Getty Images

Polémica por el lenguaje

La canción suscitó polémica en algunos países por incluir un lenguaje 'impropio'. Tanto el sencillo como el vídeo fueron censurados en las radios y televisiones mexicanas por la estrofa "y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad". Según reveló al diario Reforma la portavoz de Sony Music, Angélica Macías: "El sencillo original se entrega a las estaciones, y ya es decisión de cada una si la editan o la pasan tal cual; si la pasan tal cual qué mejor". En cuanto al video, Macías aseveró que tampoco ha sido aceptado en las televisiones: "Ha provocado reticencia entre programadores televisivos por la inclusión de escenas homosexuales y lésbicas". Esto hizo que no lograra en México el mismo éxito de sus anteriores trabajos.

Un éxito imperecedero

Sobreviviré permaneció 14 semanas en la lista oficial de los singles más vendidos (entre el 13 de Marzo y el 16 de Junio de 2000), cuatro de ellas en el nº 1 y tres en el nº 2. Minage se convirtió en un álbum idolatrado por los seguidores de la artista catalana. Tanto es así que se reeditó en vinilo 18 años después y Sobreviviré volvió a cobrar vida.

"Sobreviviré" está presente en la celebración del 25 aniversario de su primer álbum. Para conmemorar sus 'bodas de plata', Mónica Naranjo anunció cuatro grandes conciertos ('Renaissance Tour 2019') para el mes de octubre. En esta "apuesta muy arriesgada he tenido que revisar todo mi repertorio y elegir esas canciones que han marcado un antes y un después en la vida de mi público".

Sobreviviré, un rotundo éxito desde su lanzamiento, se convirtió también en un himno gay. De hecho se considera un icono en esta comunidad y es uno de los temas que más se escuchan durante la celebración del orgullo LGTBI.