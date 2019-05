Manuel Carrasco ya ha comenzado su gira: “Con la ilusión de un niño me subo al escenario”

Este va a ser un año de cruces para Manuel Carrasco, pero no de las malas que constituyen un sacrificio, sino de las que le cargan a uno las pilas. Ha llenado España de cruces que señalan aquellos lugares donde pasará con su banda para actuar en directo. Y podemos asegurar que la suya es una de las giras más extensas que va a haber este año en nuestro país.

“Han pasado tantas cosas desde que empecé a trazar este mapa de canciones… La ilusión por un nuevo comienzo, los desvelos, el no saber si podría, la vida con sus claros y oscuros, el deseo ardiendo en las dudas, la doma de los miedos indomables, la búsqueda, siempre la búsqueda de lo que no se encuentra, Ellas… El ruido del silencio, los laberintos sin salida, la emoción en los acordes, las cervezas que no celebran nada y las que celebran el no se sabe, las decisiones que no contentan algunos, los volantazos por salvar todo, y por momentos su voz de arco iris llamándome…curándome los días nublados”, escribía unos días antes de dar comienzo a su gira.

“Ahora deja que abra la ventana para sentir el viento, para poner la cruz en tu mapa. Y es que tengo un sentimiento atravesado en la garganta que no se puede escribir, se acerca el momento tan esperado, el de vosotros, el escenario y yo. Y no quiero dejar escapar ni un segundo”, terminaba diciendo.

Y llegó el día. Valladolid acogió el primero de los muchos conciertos que están por llegar. “El silencio del hotel…El concierto va por dentro”, compartía momentos antes de salir a escena.

Manuel arranca esta nueva etapa. “Con la ilusión de un niño me subo al escenario”, añadía. Y lo disfrutó. Hizo vibrar al público que pudo comprobar que la maquinaria está engrasada y que la cercanía y la sensibilidad del onubense se vive más intensamente en directo.

“Como en el patio del colegio, orgulloso de vosotros amigos. Pedazo de banda”, escribía poco después del concierto dejando claro que pese a que él es la cabeza visible, sabe darle un lugar preponderante a su equipo. Ahora solo queda seguir sus cruces para completar una gira que, seguramente, le de muchas alegrías.

Manuel recibió por redes los aplausos de Blas Cantó o los ánimos de amigos como Pablo Alborán que le gritaba un "vamos!", Vega que le dedicaba un "disfrútalo!!!! Deja una cruz marcada en el mapa a tu paso rey!". Conchita añadía un "guau, qué increíble" o Chambao le aseguraba que "te veré en Málaga".