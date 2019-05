Paulina Rubio, sobre el supuesto plagio a Auryn: “Se hizo una ola de nada”

La Chica Dorada está de vuelta. Esta semana, Paulina Rubio ha visitado los estudios de LOS40 para presentar la reedición de Deseo que incluye cuatro temas inéditos, entre los que se encuentra Ya no me engañas, una canción que estuvo recientemente en el centro de la polémica al considerarse un plagio de El niño frente a mí, de Auryn.

Pero nada más lejos de la realidad. Ya no me engañas es una nueva versión del tema que ha compuesto Xabi San Martin, teclista de La Oreja de Van Gogh, para Paulina. Ahora, la cantante ha aprovechado su paso por LOS40 Global Show para hablar de lo ocurrido.

"He conocido a Auryn a raíz de esta polémica", ha asegurado la artista mexicana. "Me enteré por las redes sociales, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Las redes sociales son como el circo romano. Se hizo una ola de nada, pero me dieron los focos para poder lanzar esta canción en un momento en el que queremos pisar fuerte".

Videoclip oficial de Ya no me engañas, de Paulina Rubio

Tony Aguilar le ha trasladado a la artista que los chicos de la boyband la apoyaron en todo momento y ella ha querido agradecerles el gesto: "Les mando un besote. Puro amor para ellos".

Además de Ya no me engañas, la reedición de Deseo incluye Adentro, Dame más y Te quise y te quiero, pieza compuesta por los dos Juan Pablo de Morat. "Morat son amigos, melodía, la nueva vena de que no hay miedo", ha dicho al respecto.

Si quieres ver la entrevista completa de Paulina Rubio en LOS40 Global Show…¡dale al play!