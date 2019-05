Si necesitas dinero, pídeselo a Asthon Kutcher

Ay el dinero, maldito dinero… Puede hacer que nuestros sueños se hagan realidad, o destrozar la relación con familia, amigos o compañeros de trabajo. Se convierte en un tema incómodo, tanto para el que pide como para el que presta. Y aquí nos entra a nosotros las dudas… ¿Qué harías si te piden algo de dinero como favor?

Este es un tema con el que Dani Moreno ‘El Gallo’ y Cristina Boscá no llegan a un acuerdo. Dani dice que evitaría a toda costa dejar el dinero para no perjudicar esa relación. Porque donde hay dinero de por medio, la cosa se complica.

Pero no solo esto, ‘El Gallo’ no se la juega porque “si te lo ha pedido una vez y se lo has dejado, volverá a pedirte”. Es muy comprometido y pueden llegar a hacer que una amistad se rompa.

Cris parece que duda un poco más y reconoce que cedería por un buen amigo, eso de los que no dudarías nunca. Pero eso sí, que sea por una buena razón, no para malgastarlo o para un capricho.

@40Andaya Consejo de #Abogado @djdanimoreno tiene razón @cristinabosca si prestas dinero SIEMPRE FIRMA UN CONTRATO no sabéis cuantas personas que vienen al despacho han prestado dinero sin firmar nada y no lo pueden demostrar. Un contrato puede salvar una amistad — Borja Adrados Urreiztieta (@BorjaAdrados) May 7, 2019

Nosotros desde Anda Ya no te podemos decir qué sería lo mejor, pero oye, igual crear un pacto entre amigos no vendría mal. Fijar unos términos para que ese dinero esté seguro, y más importante, que no afecte a la relación.

Y como no, hemos querido conocer algunas experiencias de nuestros oyentes. David de Bilbao perdió una amistad por 100 euros. Un supuesto buen amigo le pidió dinero y luego lo vio en redes sociales derrochando sin parar, ya os podéis imaginar cómo acabo todo.

Bea es de Valencia nos ha contado que ha dejado hasta a su ex pareja dinero. Y lo mejor de todo, ahora mismo se la sigue debiendo.

Otros ejemplos de gente generosa son nuestras celebrities. Así que si quieres pedir dinero igual tienes más suerte si tocas en la puerta de gente como Ashton Kutcher. Pero eso sí, igual deberíais tener algún motivo de peso.

El actor decidió aprovechar el cumpleaños de la presentadora Ellen DeGeneres y hacer una donación de 4 millones de dólares para un centro de investigación encargado de salvaguarda de gorilas en Ruanda.

Otra presentadora que necesitar su espacio es Oprah Winfrey, siempre presente en los medios por las continuas donaciones. Oprah ha dado más de 50 millones de dólares a obras de educación, salud y defensa de mujeres y niños. Y todo esto a través de su propia fundación, Oprah Winfrey Foundation.

