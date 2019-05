Países Bajos y Rusia lideran la lista de favoritos de Eurovisión 2019

Europa se está preparando para la fiesta musical más esperada del año. El próximo 18 de mayo tendrá lugar el Festival de la Canción de Eurovisión en Tel Aviv (Israel), y, tras los primeros ensayos, no han tardado en aparecer los favoritos del evento.

Según el agregador de cuotas de Oddshecker, el líder de la tabla es Duncan Laurence con Arcade (Países Bajos), seguido de Sergey Lazarev (Rusia), que apuesta por Scream en su segunda representación en Eurovisión. Ya lo hizo en el festival celebrado en Estocolmo en 2016 con su tema You Are The Only One, que ocupó la tercera posición de la tabla de resultados final.

A expensas de celebrarse las semifinales de este festival, este es el TOP10 de los países favoritos:

FAVORITOS DE EUROVISIÓN 2019: TOP 10 Países Bajos (DuncanLaurence - Arcade) Rusia (Sergey Lazarev - Scream) Italia (Mahmood - Soldi) Suecia (John Lundvik - Too late for love) Suiza (Luca Jänni - She got me) Islandia (Hatari - Hatrid mun sigra) Malta (Michela Pace - Chamaleon) Chipre (Tamta - Replay) Grecia (Katerine Duska - Better Love) Noruega (KEiiNO - Spirit In The Sky)

Por su parte, Miki Núñez y La Venda se posicionan en el número 14 de la lista de favoritos, por delante de Zala Kralj & Gasper Santl con el tema Sebi (Eslovenia), Lake Malawi con Friend of a Friend (República Checa) y Conan Osíris y su Telemóvies (Portugal), entre otros.

No obstante, existen elevadas expectativas de que el representante de España escale hacia posiciones más altas. Y no causaría ninguna sorpresa, ya que Miki y su tema eurovisivo comenzaron en el vigésimo cuarto puesto, escalando actualmente hasta el décimo cuarto. De este modo, no se descarta su posición en el Top10 de los favoritos a hacerse con la victoria.

Estos son los favoritos de Eurovisión 2019

Esto da fuertes esperanzas a España, que el año pasado vivió todo lo contrario. En un principio, las casas de apuestas posicionaban a Alfred García y Amaia en el segundo lugar pero, finalmente, descendieron hasta el 14º puesto.

Y es que, aunque aún se desconoce el ganador del certamen, hay algo que sí tenemos claro: la fiesta y la ilusión no faltarán sobre el escenario de Tel Aviv, sobre todo, cuando Miki y La Venda suenen para toda Europa.