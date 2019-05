Esto es todo lo que BTS ofrecerá en su nuevo tour 'Love Yourself: Speak Yourself'

BTS ha dado comienzo a su nueva gira mundial Love Yourself: Speak Yourself Tour en el Rose Bowl Stadium de Los Ángeles este 4 de mayo. Como era de esperar, lo han hecho con el cartel de entradas agotadas, así como también lo harán en el resto de conciertos que conforman esta gira.

Pero, ¿qué ofrecerán estos artistas de K-Pop sobre el escenario? ¡Pasen y lean!

Nuevo repertorio

Con el lanzamiento de Map Of The Soul: Persona, nuestros protagonistas están dispuestos a deleitarnos con un nuevo repertorio musical. De hecho, los conciertos estarán formados por 24 temas de este nuevo álbum, aunque también incluyen algunos otros éxitos como Fire, IDOL, So What y MIC Drop.

Según Tonica.la, éstas son las canciones que harán vibrar a los ARMY en directo:

SETLIST DE LOS CONCIERTOS DE BTS Dionysus Not Today Outro: Wings Trivia: Just Dance Euphoria Best Of Me Serendipity Trivia: Love Boy With Luv Dope Baepsae Fire IDOL Singularity Fake Love (Rocking Vibe Mix) Trivia: Seesaw Epiphany The Truth Untold Outro: Tear MIC Drop Encore: Anpanman

So What

Make It Right

Mikrokosmos

Glamour

Antes muertos que sencillos. Suga, Jin, Jimin, V, Jungkook, J-Hope y RM se vestirán de Dior de los pies a la cabeza en esta nueva gira. Así lo ha informado Esquire, que añade que Kim Jones, el director creativo de la línea para hombre en Dior, se ha encargado de diseñar una colección exclusiva para el grupo. Su estilo incluye prendas que mezclan la estética deportiva y futurista.

Escenografía

Prepárate porque si asistes a uno de los conciertos de esta gira serás testigo de un verdadero espectáculo de efectos especiales sobre el escenario. Los fuegos artificiales no faltarán a esta fiesta, así como tampoco lo harán castillos hinchables y hologramas gigantes en forma de corazón.

190504 SPEAK YOURSELF TOUR IN LA - ROSE BOWL: MIC DROP ✧ GROUP FOCUS pic.twitter.com/I0RVm1p96I — bts fancams (@bangtanfancam) 5 de mayo de 2019

¡Pero eso no es todo! Los chicos de BTS también estarán acompañados de un sinfín de objetos que darán lugar a una escenografía única, variopinta y de marca propia. Un claro ejemplo de ello es la burbuja transparente en la que se sumerge Jimin mientras interpreta Serendipity. ¡Wow!

Si a esto le añadimos el repertorio de coreografías que nos tienen preparado, el show está más que servido.

Emoción

Una escenografía, unos temas y una estética que, sin duda, causarán verdadera emoción entre sus seguidores. Aunque estos no serán los únicos que derramarán alguna que otra lágrima.

Los mismísimos BTS tampoco podrán evitarlo y se dejarán llevar por la emoción del momento. Sin ir más lejos, pudimos ver alguna que otra lágrima saliendo de los ojos de Jimin durante este primer concierto en Los Ángeles. Y, además, ocurrió tras escuchar el discurso de Jungkook en el que agradecía el apoyo de los ARMY.

Tío entre que jk se hizo daño y jimin llorando yo no creo que pueda sobrevivir hasta el concierto de Paris pic.twitter.com/pRDe7uOPF5 — BTS Gallery (@Bangtangalleryy) 6 de mayo de 2019

BTS pisarán los escenarios de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Francia y Japón hasta mediados de julio de este año, y lo harán con la potencia suficiente para iluminar un planeta. Y tú, ¿estás listo/a?