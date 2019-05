Edurne: “Eurovisión fue una de las mejores experiencias de mi vida, pero no sé si volvería”

Tras cuatro años de parón, Edurne ha vuelta a la industria musical con Demasiado tarde, un adelanto de lo que será su próximo trabajo discográfico. También se trata del primer single que la cantante publica tras el lanzamiento de Adrenalina, el disco que sacó tras representar a España en el Festival de Eurovisión con Amanecer.

En todo estos años, además de replantearse su carrera, la artista madrileña también ha tenido tiempo para pensar si le gustaría o no volver al certamen. Sin embargo, a día de hoy, Edurne no lo tiene del todo claro.

"En España no somos conscientes de lo grande que es representar a un país en un escenario como el de Eurovisión", asegura la también jueza del programa Got Talent. "Pero es tanto trabajo y tanta presión, que no lo sé. No digo que no, porque fue una de las mejores experiencia de mi vida, pero tengo dudas".

Dicen que 'La venda' no es Eurovisión, pero ¿qué es Eurovisión?

Eso sí, a pesar de las dudas, Edurne recuerda su paso por el festival como uno de los momentos más importantes de su carrera profesional: "Estuve cinco meses trabajando muchísimo. También con mucha presión, porque el país se vuelca contigo y está muy encima. Pero para mí ha sido una de las experiencias más importantes que he podido vivir".

Edurne opina de Miki y 'La venda'

Y como estamos en época de Eurovisión también le hemos preguntado a Edurne por Miki Núñez y La venda, la candidatura que llevamos este año al certamen musical.

"Es bueno arriesgar y llevar algo diferente. He leído que 'La venda' no es Eurovisión, pero ¿qué es Eurovisión? No tenemos la clave. En el festival ganan canciones que nunca te hubieses imaginado, y eso es lo bonito. Hay que ofrecer cosas diferentes y evolucionar con los nuevos tiempos", afirma a LOS40 la intérprete de Pretty Boy. "Lo más importante es que Miki disfrute de su tema, que es él quien se sube al escenario y el que lo vive. El tema es muy divertido y le deseo todo lo mejor".