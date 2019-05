El grupo de K-Pop GOT7 acaba de publicar las fechas por Europa de su gira mundial Keep Spinning 2019 World Tour, y sus seguidores españoles están de enhorabuena. Su grupo favorito pisará el escenario del WiZink Center de Madrid el próximo 16 de octubre. ¡Lo que lees!

GOT7 anuncia su concierto en Madrid

Europa contará con 5 fechas exclusivas, comenzando el 8 de octubre en Ámsterdam y concluyendo el 19 del mismo mes en París. Además de Madrid, Londres y Berlín también disfrutarán de la música de esta banda en directo los próximos 11 y 13 de octubre, respectivamente.

Eso sí, si quieres hacerte con tu entrada para su concierto en la capital española, deberás permanecer muy atento/a. Las entradas salen a la venta en Live Nation el próximo 14 de junio a las 9:00 horas, aunque puedes reservarlas en preventa el 13 de junio a la misma hora.

GOT7 se ha convertido en uno de los grupos de K-Pop más solicitados del momento. Y en este 2019, no iba a ser menos. Su próximo álbum Spinning Top verá la luz este año, y se convertirá en el protagonista de esta tan esperada gira. Una gira en la que probablemente también nos ofrecerán algunos de sus mayores hits, como Just Right, Never Ever y Lullaby, un tema que, por cierto, también interpretan en español.

Su éxito tampoco ha pasado desapercibido en los mercados internacionales. De hecho, fueron uno de los nominados de los Billboard Music Awards 2019, y ya han agotado las entradas de algunos conciertos ofrecidos en Estados Unidos, América Latina y Europa, entre otros.

Ahora, GOT7 vuelven con más fuerza que nunca para ofrecernos un espectáculo único. ¿Te lo vas a perder?