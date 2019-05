Ed Sheeran y Justin Bieber anuncian el nombre de su colaboración: ‘I Don't Care’

Ahora sí que sí: Ed Sheeran y Justin Bieber lanzan colaboración este viernes 10 de mayo. ¡Sí, este viernes! Vamos, en tres días y no podemos tener el hype más alto. Sabíamos que el canadiense y el británico estaban tramando algo (que hubiesen coincidido frente al mismo croma no podía ser casualidad), pero no teníamos claro en qué momento iban a lanzarlo.

Pues bien, este viernes por fin podremos escuchar su esperadísima colaboración que se llama I Don’t Care (No me importa). Lo ha anunciado el mismísimo Ed Sheeran en sus redes sociales con una publicación donde vemos el nombre del título con una divertida tipografía. Además, el intérprete ha compartido parte de la letra del tema:

Cause I don’t care, When I’m with my baby yeah All the bad things disappear And you’re making me feel like I’m loved by somebody. I can deal with the bad nights when I’m with my baby, yeah. Cause I don’t care, long as you just hold me near. You can take me anywhere. And you’re making me feel like I’m loved by somebody. I can deal with the bad nights When I’m with my baby yeah”.

Sin lugar a dudas se trata de una letra muy romántica, donde hablan de aquellos bonitos sentimientos que se sienten cuando estás con la persona de la que estás enamorado. Esa sensación de que todas las cosas malas desparecen y que puedes lidiar hasta con las peores noches. Ay, qué cosas más bonitas escribe el bueno de Ed.

Teniendo en cuenta que ambos cantantes están pasando un gran momento junto a sus parejas, Cherry Searbon y Hailey Baldwin, posiblemente se hayan inspirado en ellas para escribir la canción.

Teniendo en cuenta que Ed Sheeran ha compuesto para Bieber canciones como Love Yourself, no nos extraña nada que hayan decidido colaborar juntos. Tendremos que esperar para ver cómo suena este tema hasta el viernes por la mañana. Estamos seguros de que el viernes se va a hablar mucho de ello.