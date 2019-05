‘No lo trates’: Daddy Yankee, Natti Natasha y Pitbull versionan un clásico del reguetón

¡Trío de ases! Pitbull se une a Daddy Yankee y Natti Natasha para dar vida a No lo trates, un tema que en sus primeras 24 horas se cuela en el número 1 de las tendencias en España de YouTube y supera el millón de visitas.

Como no podía ser de otra manera, No lo trates recupera el sonido más clásico del reguetón. Y digo que no podría ser de otra manera porque cuenta con la presencia de dos veteranos y referentes: Daddy Yankee y Pitbull. Por su parte, Natti Natasha, aunque lleve menos tiempo en el género se ha abierto un merecido hueco. Además, con su melódica voz convierte el estribillo de No Lo Trates en altamente pegadizo.

Son las frases de Natti las que recuerdan a la canción de El General No me trates de engañar, concretamente las que canta al inicio y que repetirá a lo largo de la canción. Aunque esta versión es muy distinta a la original se convierte en un homenaje al reguetón más primitivo. El clásico de El General incluía una frase que se hizo muy conocida y algunos han echado en falta en esta versión: "Tú eres mi mamita rica y apretadita".

El General es un cantante panameño, ya retirado, que difundió la música urbana por Panamá y toda Latinoamérica en los años 90. Cantaba reggea en español pero su estilo sentó las bases de lo que hoy conocemos como reguetón. Por eso, si consideramos a Daddy como el padre del género, El General sería, sin duda, el abuelo.

Así suena el tema de El General

El videoclip no es nada del otro mundo pero podemos ver a los tres artistas; una dominicana, un puertorriqueño y un cubano, disfrutando de una fiesta al más puro estilo caribeño. Echábamos en falta un tema de Pitbull, hacía tiempo que no creaba un hit de los que le caracterizan. Pero parece que ahora, ¡vuelve más fuerte que nunca! Además, la presencia de Natti Natasha y sobre todo, de Daddy Yankee siempre ayuda.