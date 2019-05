George R.R.Martin anuncia que hay 3 spin-offs de ‘Juego de tronos’ en marcha

Al ver cerca el final del fenómeno 'Juego de tronos' los productores ya se pusieron manos a la obra para alargar todo el universo, por ello en 2018 anunciaron que tenían 5 proyectos en el cajón.

El que más adelantado está a día de hoy es el que lleva por nombre "The Long Night".

Pero ahora, George R.R.Martin ha desvelado que otros dos también están en proceso de guion y podrían recibir pronto la luz verde: ”Teníamos cinco series distintas para suceder 'Juego de tronos' en desarrollo en HBO, y tres de ellos siguen adelante (...) El que no debería llamar The Long Night se rodará este año, y los otros dos todavía permanecen en la fase de guión pero están cada vez más cerca”.

Aunque no ha querido detallar de qué trata cada uno, sí que ha insinuado que para estar al día del fenómeno deberían leer el libro "Fuego y sangre".

Así será 'The Long Night'

Sobre la serie que verá la luz antes que el resto, se sabe que es una precuela situada 8.000 años antes.

El proyecto se rodará en verano y cuenta con Naomi Watts como uno de los nombres que encabezará el casting. Además de ella tambien cuentan con Naomi Ackie (Lady Macbeth), Denise Gough (Juliet, desnuda), Jamie Campbell Bower (Cazadores de sombras: Ciudad de hueso), Sheila Atim (Harlots: Cortesanas), Ivanno Jeremiah (Humans), Georgie Henley (Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el armario), Alex Sharp (Cómo hablar con chicas en fiestas) y Toby Regbo (Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald).

También se desveló quién dirigirá el capítulo piloto: SJ Clarkson, responsable de 'Jessica Jones', 'The Defenders', 'Orange is the new black', 'Succession' y algunos capítulos de 'Dexter'.

Por el momento, todo apunta a que habrá que esperar a 2018 para ver la precuela.