El otro lado del Mallorca Live Festival: del documental con Izal a los conciertos en la playa

Este fin de semana tendrá lugar uno de los primeros grandes festivales de la temporada: el Mallorca Live Festival. Vetusta Morla, Amaia, Two Door Cinema Club, Laurent Garnier, La M.O.D.A, Jamiroquai, Fuel Fandango… una larga lista de grupos pasará por los escenarios para hacernos vibrar con algunos de sus temas.

Cantaremos hasta sentir El relámpago de Amaia, la Maldita Dulzura de Vetusta Morla y convertirnos en Héroes del Sábado Noche como los chicos de La M.O.D.A. Vamos, que lo daremos todo este fin de semana en Mallorca.

Pero el Mallorca Live Festival es mucho más que eso. La experiencia del festival se traslada a otras actividades. Para empezar, este miércoles y jueves (8 y 9 de mayo), tendrá lugar el MLF Pro, donde profesionales internacionales y nacionales de la industria musical se dan cita en la Fundació Miró Mallorca.

¿El objetivo? Dos días para empaparse de conocimientos sobre cómo funciona la organización de festivales. Quién sabe, quizá algún día tengas que encargarte de ello. Además, a lo largo de las jornadas habrá showcase de grupos como Maico, The Wheels, Go Cactus o The Prussians.

Pero la cosa no se queda ahí, ¡ni mucho menos! Con el buen tiempo que va a hacer por las mañanas, ¿qué mejor manera que disfrutar de música en directo en la playa? El Mallorca Live Festival ha organizado una serie de conciertos a la orilla del Mediterráneo para que disfrutemos de la experiencia durante el día.

El sábado 11 y el domingo 12, podrás acercarte a los escenarios Musicalviá y Momentum y empezar a cargarte de música desde las doce de la mañana. Estos conciertos, que se llaman Off Live Mallorca, serán gratuitos.Te dejamos el cartel aquí.

Estos son los grupos y los DJs que actuarán /

Para todos aquellos y aquellas que quieran ir abriendo boca con la experiencia del Mallorca Live Festival, el festival presentó hace unos días su documental Life. Un corto de siete minutos dirigido por la realizadora Ana Marina Sanz. Grabado durante la edición de 2018, algunos músicos como Mikel Izal, Bibbu Gillespie de Primal Scream o Guille Milkway de La Casa Azul contestan a una simple pregunta: ¿Qué es la música para ti?

Ante esta cuestión y una vez que han dejado el escenario, los artistas se muestran de manera natural, respondiendo aquello que les impulsa a crear música. Una manera bonita de conocer de primera mano lo que sienten los músicos y músicas cada vez que interpretan sus canciones delante del público. De hecho, la mayoría de los entrevistados respondió “Para mí la música es vida”.

'Life' nació de la pregunta "¿qué es para ti la música?"

El propósito de la directora, Ana Marina Sanz, era claro: “Queríamos ver más allá del músico, llegar a conocer que siente como persona, cuál es su historia… No queríamos hablar de la vida y de las experiencias.”

Sin lugar a dudas, el Mallorca Live Festival es mucho más que un festival, es todo un conjunto de experiencias. ¿Te lo vas a perder?