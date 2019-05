Guaynaa y el fenómeno de ‘Rebota’: ¿Cómo construir un éxito en 20 minutos?

El caso de este puertorriqueño y su tema Rebota es digno de estudio. Se ha convertido en un fenómeno pero, ¿quién es Guaynaa? Y sobre todo, ¿cómo un tema compuesto en solo 20 minutos se convierte en un hit? Rebota suena en las discotecas pero la clave de su éxito reside en las redes sociales.

"Mamarre, mamarre, mamarre" con este grito de guerra inspirado en una película jamaicana y que nadie sabe muy bien qué significa Guaynaa da comienzo a los 3:23 minutos de perreo puro que suponen Rebota. En una pista de tenis y con la equipación adecuada, raqueta en mano, el puertorriqueño se rodea de mujeres para enseñarnos cómo "se rebota".

A este tema le ocurre lo que a muchos otros; la primera vez que lo escuchas te preguntas cómo has podido perder tu tiempo con semejante canción pero dos minutos después... te sorprendes a ti misma cantando "Cómo lo mueve esa muchachota, le meten el dembow y se rebota". Ya no puedes sacártela de la cabeza pero te reconforta saber que no eres la única. Como contaba Guaynaa en una entrevista cuando Rebota solo tenía 17 millones de reproducciones en YouTube, su canción estrella recibe 250.000 streams diarios. Ahora con más de 115 millones de visitas, ¿cuántos serán?

Jean Carlos Santiago Pérez es el nombre real de Guaynaa, un chico que por su aspecto jamás parecería que está trayendo el perreo clásico de vuelta, el dembow dominicano. Nacido en Caguas, Puerto Rico, en 1993 debe su nombre artístico a la ciudad de Guaynabo. En la isla del Caribe ser "guaynabito" es pertenecer a la clase alta, vestir caro y con glamour o como lo define nuestro protagonista "ser hijo de médico o abogado". Lo que en España sería un pijo. Guaynaa no es de clase alta pero su flequillo, su forma de vestir y la puca, ese collar de conchas estilo surfero que siempre le acompaña, le convierten en un guaynabito.

Como esperaba que se viera Guaynaa | Como en realidad se ve pic.twitter.com/IymkhlHAOy — Marco C. (@_marcowrites) May 1, 2019

Es que el autor de Rebota viste fino, podría ser un estudiante de universidad privada al que podemos ver sobre el escenario con camisa. Pero también le gusta ir cómodo, el look con el que nos sorprende en Rebota es su estilo habitual; bañador, calcetines altos y zapatillas.

Así suena 'Rebota'

Pero, ¿cómo se pasa del anonimato a la fama mundial? Guaynaa era un estudiante de ingeniería química que decidió dejarlo todo para dedicarse a su pasión. Si se le pregunta por sus inicios en la música siempre nombra a María, su canción protesta cuando este huracán arrasó la isla en 2017. Ahí empezó a ser conocido pero su fama no traspasaba la frontera de su país. Entonces, llegó Rebota.

Guaynaa es freestyle y eso suele conllevar escribir a partir de una base musical ya creada. Tenía claro lo que quería: un dembow como el de Lento de Nfasis. Así que acude al estudio de Charlie Way para que le cree un sonido parecido. El productor le da la base y Guaynaa escribe Rebota en 20 minutos. Tenían entre sus manos el hit que haría que se le comparara con el gran Residente de Calle 13 y su exitazo Atrévete.

Rebota pone banda sonora diariamente a miles de Instagram Stories y es que fue a través de las redes como comenzó a hacerse popular. Es divertida, pegadiza y adictiva y en estos tiempos en los que vivimos, es carne de cañón para convertirse en un meme.

Guaynaa mirándome decepcionado porque no tengo ni nalga ni tetita ☹️ pic.twitter.com/FRSuucK154 — daniela diaz (@DiazDany17) May 1, 2019

Se avecinan meses de mucha música y de grandes colaboraciones. Guaynaa demuestra que el reguetón, alejado del trap, sigue triunfando. En él están puestas todas las expectativas y esperanzas para la vuelta del perreo. "Puerto Rico me lo agradecerá en el alma", afirma.