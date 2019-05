Samsung Galaxy M40 podría estar cerca

El Samsung Galaxy M40, con número de modelo SM-M405F ha aparecido en las listas de lanzamiento del portal Geekbench. El nuevo smartphone de Samsung ha sido aprobado recientemente en sus certificaciones Bluetooth SIG y Wi-Fi, lo que confirmaría que su salida no debe hacerse esperar.

A este Galaxy M40 le da vida el procesador Snapdragon 6150 SoC, que es el nombre en clave, por llamarlo de alguna forma, del Snapdragon 675. Al procesador se le unen 6GB de memoria RAM, y el venir con Android 9 Pie de serie.

En los análisis de GeekBench, al M40 se le da una nota de 2350 en el examen de un único núcleo, y 6410 en el de múltiples núcleos. Notas muy superiores a las conseguidas por los modelos M10, M20 y M30.

Ya en el terreno de rumores, al S.O. Android 9 le acompañaría la interfaz One UI, y podría venir con una capacidad de almacenamiento superior a los 128GB. No hay noticias sin embargo, del tamaño de la tamaño y el diseño.

El M40 planea posicionarse un escalón por encima del M30, y este vino con una pantalla de 6.4 pulgadas Infinity-U AMOLED, el Exynos 7904 SoC por procesador, triple cámara trasera de 13MP + 5MP + 5MP, 16MP en la cámara frontal y una batería brutal de 5.000 mAh. Unas botas muy espaciosas que llenar para superar eso.

La posibilidad de que el Galaxy M40 venga con una pantalla más grande que el M30 es grande, y también que lo haga con el mínimo de 3 cámaras traseras, quizás incluso 4. No tenemos tan claro lo de la batería, puesto que 5.000 mAh no es lo más habitual, todo lo contrario.

La compañía surcoreana ha ido sacando móviles consistentemente desde el comienzo del año, y se especula con la posibilidad de que el M40 saliera a la luz de forma oficial este mismo mes de mayo, saliendo primero en la India, como hicieron sus predecesores.

Para hacernos una idea del precio podemos mirar al M30, que en su variante de 6GB/128GB salió a 259 dólares. Si el M40 cumple las expectativas y es más potente, como muestran los tests, no nos extrañaría que se fuera a los 300 dólares, siendo así un precio muy competitivo.

Seguiremos informand, pero si estás pensando en comprar un móvil de este rango de precio, puede que esperar a ver qué tiene que decir Samsung sea una buena opción.