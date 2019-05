Billie Eilish, Shawn Mendes y Noah Centineo comparten proyecto

Tener a Billie Eilish y Shawn Mendes en un mismo proyecto ya es, de por sí, interesante. Lo ideal sería que fuera musical, pero de ese, de momento, no tenemos noticia. Lo que les ha unido es Calvin Klein y su última campaña: I speak my truth in #MyCalvins.

Billie Eilish para Calvin Klein / Mario Sorrenti

Se trata de una iniciativa en la línea transgresora y rebelde de la firma que, en esta ocasión, asegura que lo que busca es celebrar “la vulnerabilidad radical y la libertad de autoexpresión. El alzamiento de voces grandes y pequeñas”.

La campaña llega acompañada por una serie de fotografías de Mario Sorrenti y de vídeos realizados por Jonas Lindstroem que nos ofrecen una visión íntima, entre lo crudo y emocional, de artistas como Billie Eilish, Shawn Mendes,Troye Sivan, A$ap Rocky, Kendall Jenner, Bella Hadid o Noah Centineo.

Noah Centineo. I speak my truth in #MyCalvins / Jonas Lindstroem

Ellos dan forma a “un movimiento acerca de sentirte libre de expresarte de forma desinhibida y, en ocasiones, provocativa. La última campaña es una llamada a la acción para contar tu verdad mediante la plataforma #MYCALVINS, un hashtag que resuena y conecta con gente de todo el mundo”.

"Soy vulnerable y creo que eso es bueno. Creo que mi yo de pequeño estaría muy orgulloso", confiesa Shawn. Y lo hace contemplando una recopilación de vídeos caseros de su infancia.

Shawn Mendes. I speak my truth in #MyCalvins / Jonas Lindstroem

Noah Centino también abre su corazón ante esta atrevida campaña de la exitosa casa de moda. "Siempre he sido muy osado. Si no tienes cicatrices estás asustado o tienes suerte. Nunca puedes librarte de las cicatrices, sobre todo, de las emocionales. Me encantan mis cicatrices".

Por su parte, Billie Eilish se ha convertido en una de las jóvenes promesas de la industria de la música. Ahora, no solo su voz ameniza horas de escucha, sino que también se convierte en el referente de toda una generación. "No quiero que el mundo sepa todo sobre mí. Esa es la razón por la que uso ropa holgada. No pueden opinar porque no han visto lo que hay debajo", confiesa.

Billie Eilish. I speak my truth in #MyCalvins / Jonas Lindstroem

Y es que Shawn Mendes, Noah Centineo y Billie Eilish han demostrado que contar una elevada cifra de seguidores no solo se convierte en una gran ventaja para vender tu producto, sino también para convertirte en el altavoz de toda una generación.