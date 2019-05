¿Qué escena de 'Los Vengadores: Endgame' describe tu 2019? ¡Haz el test!

Si no has visto la película de Los Vengadores: Endgame, ¡¡huye!! Hazlo porque este test destripará su argumento, y no lo agradecerás en absoluto.

Esta película de éxito vio la luz el pasado 26 de abril y ya se ha convertido en la segunda más taquillera de la historia del cine. Iron Man, Capitán América, Thor, Ant-Man y Doctor Strange son algunos de los superhéroes de Marvel que la protagonizan.

En este caso, haremos mención especial al hechicero, que ya en Infinity War predijo el final de la película que marca el final de una era. Conseguirían vencer al villano Thanos, pero solo en uno de los millones de futuros que visionó. Nosotros, a modo de Doctor Strange, llegamos para desvelarte qué escena del filme predice lo que te ocurrirá en 2019. ¡Haz el test!

¿Qué escena de 'Los Vengadores: Endgame' predice tu 2019? ¡Haz el test!

Conocer tu futuro es algo que no todos desean. Iron Man insistió en saberlo y Doctor Strange no tuvo ningún reparo en desvelárselo. Pero, ¿tú serías capaz de continuar con tu rutina diaria tras conocer el futuro? ¿O eres de los que prefieren acabar con la intriga?

Ahora eres tú el que puede montarse su propia película de la mano de este test exlusivo que hemos preparado para ti. ¿Qué te depara en este 2019?