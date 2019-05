Lali Espósito - Somos Amantes [2019]

Lali Espósito convierte en oro todo lo que publica. Su tercer álbum de estudio Brava vio la luz en el pasado mes de agosto, al que se ha considerado "una colección de hits". Uno de ellos es el de Somos Amantes, que podimos escuchar con la publicación de este disco, y que ahora se presenta como el séptimo single.

De hecho, la argentina ha publicado el videoclip de este tema y, con tan solo unas horas de vida, ya superaba las 370.000 reproducciones en Youtube. ¡No nos extraña! Los sonidos de pop latino que ponen ritmo a este tema levantarían a cualquiera de la silla para mover el esqueleto.

Y, además, Lali lo hace con un fuerte mensaje de empoderamiento femenino. "No necesito una explicación, soy la que toma aquí la decisión. [...] Yo te doy, tú me das, no me dejo amarrar, solo quiero ser tu amante" son algunos de los versos de este hit.

Una Na, Tu Novia, 100 Grados, Besarte Mucho, Sin Querer Queriendo y Caliente son los singles predecesores de Somos Amantes.

Pero, sin duda, lo que más destaca de este lanzamiento es el cambio de look de nuestra protagonista en su videoclip. Acostumbrados a verla lucir su larga melena, Lali aparece con una peluca de pelo negro y corto. Eso sí, hemos de reconocer que cualquier look le favorece.

Aunque también nos ofrece algunas escenas en las que luce su estilo habitual, y, además, con unos accesorios de mariposas que aportan brillo y color. Pero Espósito no aparece sola, sino acompañada de un séquito de chicas que bailan con ella y que, además, han protagonizado algunos planos individuales. Girl Power!

Lali Espósito define a esta canción como "libre, real, fuerte, desinhibida, poderosa y auténtica", demostrando de nuevo que ella también es una artista fuerte, independiente y con ganas de comerse el mundo. ¿Ya lo has dado todo con su nuevo videoclip?