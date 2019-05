DELAPORTE-No te vas a olvidar [2019]

Delaporte nos sorprende con el lanzamiento del videoclip de No Te Vas a Olvidar, una apuesta arriesgada, llena de color y con mucho ritmo. El dúo italo-español formado por Sandra Delaporte y Sergio Salvi rompe con el concepto de sus anteriores vídeos mucho más oscuros para llenarlo todo de luz.

Delaporte se ha convertido en una apuesta segura dentro del electro-pop. No se parecen a nadie, tienen un estilo musical personalísimo y su electrónica es envolvente. Además, forman la unión perfecta: Sandra aporta su delicada y refinada voz y Sergio, los sonidos electrónicos.

El videoclip de No Te Vas a Olvidar está dirigido por Jamie Massieu, quien ya trabajó con ellos en Superman y se ha convertido en su director fetiche. Pero esta vez, Jaime juega la baza de la sencillez y el minimalismo.

Sandra y Sergio empezaron con Delaporte en 2015 y su fama aumentó considerablemente cuando pusieron la sintonía a Fama, ¡a bailar! con su tema Un Jardín. Parece que a Delaporte este programa le ha dado suerte porque la coreografía de No Te Vas a Olvidar está creada por Omar Fernández y José Luis Valero, exconcursantes de Fama.

No Te Vas a Olvidar pertenece a Como anoche, lanzado el 28 de febrero, su álbum debut. Formado por 8 canciones: Vienes hacia mí, Vamos a la cama, Algo baila en mí, No te vas a olvidar, No sé qué pasó, Superman, Azul Marino y Ni un Beso.

¡Dale al play!