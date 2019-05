4 de 7 “Por las noches no puedo dormir, es por tu culpa me asusta vivir así. Cojo tu libro y me pongo a leer, no me concentro. Creo que te quiero, pero me da miedo”, dice una de sus canciones. Acompañada de la guitarra y con unos ritmos que podrían recordarnos a los del movimiento yeyé, la ganadora de Operación Triunfo 2017 ha cogido su propio estilo a la hora de crear. Porque sí, Amaia tenía claro hacia dónde quería que fuese su música y se nota a la hora de escucharla.