11 de 18 “Yo y mi mamá MYRA. ¡Feliz cumpleaños en el Día de las madres mi hermosa reina! Para todas las mamás, siento que su trabajo es más importante / influyente que los Presidentes porque no solo da nacimiento al futuro, cuando el mundo exterior está cerrado, tiene la influencia de moldear a su hijo para que sea un amante, un líder, un enemigo, lo que decida proyectar sobre ellos. Gracias por decir siempre que puedo hacerlo cuando pensé que no podía, por gastar sus últimos dólares en mi sueño, presentándome todos los libros de autoayuda que leí que han cambiado mi vida, presentándome a la meditación cuando tenía 17 años. Has visto cómo el mundo me derribaba, y me enseñaste a estar siempre de pie con amor, y al final, ¡el amor es la respuesta! No hay palabras para decir cuánto te amo”.