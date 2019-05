‘Supervivientes’: Violeta corta con Julen en directo y por Fabio

Desde que empezó la convivencia en 'Supervivientes 2019', la relación entre Fabio y Violeta ha sido cada vez más estrecha y comentada.

Y es que la viceversa entraba al reality con pareja: Julen. Al que había conocido como pretendiente en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y del que se había enamorado totalmente - según ella- aunque habían mantenido una relación de idas y venidas.

Julen había ido al dating de Cuatro en varias ocasiones para defender a su chica, hasta que vio cómo esta le criticaba frente a Fabio y el apoyo de ambos se estaba convirtiendo en algo más que amistad.

Por ello, el viceverso estaba en plató ayer, cuando Violeta confesó haber sentido un flechazo por su compañero. "No quiero hablar más de ello hasta que hable con Julen", decía, y este se dispuso a hablar con ella.

Julen, a Violeta: "A diferencia de ti te he echado de menos"

"Me he dejado la cara por nuestra relación" aseguraba el joven, "he estado preocupándome por tu hermana, por tu madre y tu padre, te voy a querer siempre y quiero que me aclares". Por lo que añadía que "lo único que quería era hablar contigo y a diferencia de ti te he echado de menos, he estado solo pensando en ti, y lo único que quería era estar contigo".

Violeta, en vez de disculparse se sintió atacada y se defendió: "¿Sabes qué te digo, Julen? Que esto lo sabía, ¿pero cómo me estás pintando?, ¿qué pasa, he matado a alguien? Te podía haber pasado a ti también. Para mí ha sido precipitado que volviésemos porque si hubiera estado enamorada como el primer día no me habría pasado".

Algo que sorprendía al ya ex novio que le pedía calma y que no forzaran su relación si tenía que acabar ahí. Ella lloraba y repetía que no había matado a nadie y que porqué le estaba dejando así en público.

A lo que él contestó contundente: "Cómo te estás dejando tú".