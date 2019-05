El sueño que Miki espera escuchar en Eurovisión 2019

Antes de partir a Tel Aviv (Israel) para ultimar todos los preparativos de cara a la gran final del Festival de Eurovisión, Miki Núñez ha querido cumplir con una promesa que le hizo a Tony Aguilar: visitarle en LOS40 Global Show antes de su gran día.

Esta semana, el concursante de Operación triunfo 2018 ha acudido al programa de LOS40 para hablar de su inminente participación en Eurovisión, donde tendrá la oportunidad de cantar para más de 200 millones de personas, la audiencia potencial del certamen.

Miki ha preferido no hablar de victorias, aunque ha reconocido tener muchos sueños que espera que se hagan realidad el próximo sábado 18 de mayo: "El primer sueño que tengo es escuchar muchas veces 'twelve points goes to Spain'". Pero antes de las votaciones, el artista catalán tendrá que defender sobre el escenario La venda, una canción con la que intentará contagiar a Europa de energía positiva.

"¿Cuál va a ser tu pensamiento antes de salir a cantar?", le ha preguntado Tony. "Me diré a mí mismo que puedo hacerlo, que llevo tres meses trabajando para esto. Les vamos a demostrar a qué hemos venido", ha contestado él.

Miki habla de sus comienzos

Además de hablar de su candidatura para Eurovisión, Miki ha recordado sus comienzos en la música. Y es que el cantante de La venda siempre ha tenido como objetivo hacerse un hueco en la industria. "Desde que era pequeño y puedo pensar he querido ser cantante", afirma. "Cuando me cambió la voz monté un grupo con mis mejores amigos. Se llamaba TEMAX. Ahora, en mi futura gira como Miki Núñez, seguiré con mis amigos de toda la vida".

Y añade: "Hemos tenido el mismo sueño desde pequeños. Hemos estado picando piedra para hacernos un lugar en la escena musical y nos lo merecemos".

Si quieres ver la entrevista completa de Miki Núñez en LOS40 Global Show…¡dale al play!