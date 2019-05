Lola Índigo presenta ‘Akelarre’ arropada por sus compañerxs de OT

De entre todas las cosas que giran en torno al proyecto musical de Lola Índigo, destaca lo claro y definido que ha quedado el concepto de su disco Akelarre: la artista se apropia del hasta ahora despectivo término de "bruja", utilizado para definir a la mujer malvada, y lo transforma en el adjetivo perfecto para definir la feminidad liberada y empoderada.

En consecuencia, la frontwoman ha convertido sus conciertos en rituales donde el público no puede evitar caer rendido ante su hechizo. Y esto es lo que sucedió este lunes en Uñas Chung Lee, uno de los locales de moda de Madrid donde la cantante convocó a un grupo de gente que la acompañó durante la presentación del que es su disco debut, que saldrá a la venta este viernes 17 de mayo.

Ana Guerra en los ensayos de la presentación de Akelarre / captura de pantalla

¿Y quiénes no podían faltar al evento? Sus compañeros y compañeras de Operación Triunfo. Cepeda, Marina Jade, Nerea y Raoul no dudaron en reservar el hueco en sus agendas para acompañar a su amiga durante este importante momento en su carrera musical. A pesar de que no pudo quedarse durante toda la velada, Ana Guerra también acudió durante ensayos para desearle suerte.

Si a alguien echamos en falta fue a Aitana quien, según hemos podido saber por su Instagram, no se encontraba en la capital. Sin embargo, esta misma mañana la cantante de Vas a Quedarte publicaba en sus stories una foto del concierto de Lola Índigo recordando la fecha de lanzamiento de Akelarre.

Aitana comparte una foto de la presentación de Akelarre / captura de pantalla

Al igual que los chicos y chicas de OT 2017, muchos de los y las exconcursantes de la última edición del programa tampoco quisieron perderse la fiesta; entre el público pudimos ver a Alba Reche, Carlos Right y Dave. Su asistencia demostró que la unión entre los artistas salidos de Operación Triunfo traspasa cualquier barrera generacional o temporal.

En la sala también estuvieron otrxs compañerxs de profesión como Bely Basarte, Dani Fernández y Carlos Marco (exintegrantes de Auryn), Carlos Baute o Paula Pérez, así como caras reconocibles de las redes sociales como King Jedet o Bananitas.