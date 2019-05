6 de 7 Aunque este no es el único trabajo que Mena ha realizado para la pequeña y gran pantalla. Interpretó a Jared Malik en la producción canadiense de Open Heart, así como a Tarke Kassar en la serie Jack Ryan de Amazon Prime. De hecho, Aladdín no es el único proyecto en el que está envuelto durante este 2019. También dará vida a Chaz en la adaptación de la novela de cine negro Strange But True.