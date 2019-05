'Tender', el último nº1 de LOS40 de Blur, cumple 20 años

que fuera último nº1 de LOS40 de Blur, Tender, surgió de una ruptura sentimental. La de Damon Albarn con su novia, Justine Frischmann. Por primera vez, al cantante de Blur le habían "roto el corazón de verdad" y lo aireó a los cuatro vientos. Cuando su musa escuchó Tender en la radio, atravesó varias fases: lloró, se sintió abochornada, se enfadó y finalmente… se calmó.

Tender fue la cuarta canción de Blur que coronaba la cima de LOS40. Anteriormente, la banda londinense había llegado al nº 1 de la lista con The universal (23/03/1996), Beetlebum (08/03/1997) y Song 2 (05/07/1997).

Durante la semana del 15 al 21 de mayo de 1999, Tender también se convirtió en el último nº1 de Blur en LOS40. El primer single de 13 había entrado en la lista el 20 de marzo de 1999 y permaneció durante 10 semanas consecutivas, hasta el 28 de mayo.

Tender fue la canción con la que Blur abrió su concierto 'Básico 40' en la Sala Universal Sur de Leganés (Madrid) el 4 de Junio de 1999. El grupo londinense presentó en formato acústico las canciones de su álbum 13 (1999) durante una actuación exclusiva para los oyentes.

Blur canta 'Tender' en el Básico 40

El sexto álbum de la banda inglesa supuso un alejamiento del sonido 'britpop' que había caracterizado sus primeros discos. Grabado en Londres y Reykjavik, por primera vez contó con la producción de William Orbit (de todos los anteriores se había encargado Stephen Street). De forma unánime, el grupo quiso que fuera el artista de música electrónica el que produjera sus nuevas canciones después del impacto que les causó su tema Movin' on. Albarn comentó: "necesitábamos a alguien que no nos conociera... Orbit fue como un psiquiatra".

13 explora la música experimental, electrónica y psicodélica e incorpora "una variedad emociones, atmósferas, palabras y sonidos". En ese momento, la relación entre los miembros de la banda era tensa y con frecuencia, faltaban a las sesiones de grabación. Según Orbit: "Había una batalla entre la dirección experimental de Damon y la punk de Graham. La de Graham es la que prevaleció. Si esa tensión había ido creciendo en los LPs previos, aquí llegó a su punto crítico". Además de Tender, el álbum produjo otros dos singles, Coffee & TV y No distance left to run.

Damon Albarn, durante su entrevista en LOS40. / LOS 40

Una canción que nació de una ruptura

En los créditos de Tender aparecen los cuatro miembros de Blur: Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree. La letra, escrita por Damon Albarn y Graham Coxon, describe la ruptura sentimental de Albarn y Justine Frischmann después de ocho años de relación. La entonces vocalista de la banda Elastica, reveló en una entrevista con el periódico británico 'The Observer' que había llorado la primera vez que escuchó la canción. Después, se sintió avergonzada y enfadada antes de calmarse.

De hecho, gran parte de 13 estaba inspirado en la ruptura de Damon y Justine. Además de Tender, otro de los temas, No distance left to run, describe el amor del líder de Blur por la cantante de Elastica y su lucha por mantenerlo. 13 es conocido como el Justine LP". Aunque las letras del álbum están basadas en estos hechos personales de la vida de Damon Albarn, Tender es especial. Describe la tristeza y los intentos de superar una ruptura con alguien a quien se ama de verdad.

13 fue un disco autobiográfico y por primera vez Damon Albarn le contaba al mundo lo mal que lo había pasado tras romper su relación con Justine Frischmann. : "Totalmente en primera persona. Todo es más íntimo. Ya no le tengo miedo. Hemos acabado con un montón de demonios personales". Esta fue su primera ruptura sentimental... "creo que tienen que haberte roto el corazón de verdad para que puedas esforzarte y enfrentarte a algo así. Ahora siento la música mucho más. Es algo difícil de explicar… Ahora mi música es algo mucho más relacionado con el corazón que con la cabeza. Puede que eso sea lo que ha pasado con la ruptura con Justine. He encontrado mi música y he conseguido mantener mi personalidad intacta" decía el cantante de Blur en una entrevista con 'Ultrasónica'.

Bur - 'Tender'

Preguntada sobre qué había significado para ella ser la fuente de inspiración de Tender, Justine dijo: "Fue algo muy positivo. Componer suele ser algo terapéutico y escuchar 'Tender' en la radio fue algo muy romántico. Lloré un par de veces", admitió la musa.

Los Beckam del indie

La relación sentimental entre Damon y Justine había sido aireada con frecuencia por la prensa. La pareja había sido descrita por John Harris como los "Victoria y David Beckham del indie rock". No obstante, se volvió tensa con los años. Entre las razones que se esgrimieron figuraba el deseo de Albarn de tener hijos o la 'buena amistad' de Frischmann con Brett Anderson (de Suede). A finales de 1997 ambos se dieron una última oportunidad y se fueron a Bali de vacaciones. El resultado fue que la pareja se rompió definitivamente.

Según Albarn: "Estuvimos juntos durante ocho años. Ocho años es mucho tiempo, demasiado tiempo. Sobre todo si la relación es tan pública como era la nuestra. Pasé por una fase en la cual pensaba que tenía que justificar mis sentimientos, con todo lo que yo había invertido en esa relación. Como músico, la salida habitual es la música". En Esquire apuntaba: “La relación nunca iba a funcionar… ella es una pija”.

Los integrantes de Blur: Graham Coxon, Damon Albarn, Dave Rowntree y Alex James en el Cafe Royal en Londres. / John Stillwell - PA Images/PA Images via Getty Images

El vídeo de Tender es una actuación en directo en estudio filmada en blanco y negro. Aparece la banda respaldada por un grupo de cantantes que hace los coros. Al igual que ocurrió con el clip de "End of a century", no se utiliza la versión de estudio del tema.

Tender unió a los eternos rivales Damon Albarn y Noel Gallagher sobre el escenario del Royal Albert Hall de Londres. La colaboración, que algunos denominaron 'Blurasis', contó también con Paul Weller y Graham Coxon. La actuación tuvo lugar en el concierto benéfico Teenage Cancer Trust en Marzo de 2013. Cantando Tender, Noel y Damon enterraron el hacha de guerra que les había mantenido distanciados.