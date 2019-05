El comentado tatuaje de Rosalía tiene una explicación

Rosalía se ha convertido en una de las sensaciones del momento tanto en la industria de la música, como de la moda, como de la prensa social en general. Así que, cada uno de sus gestos es analizado con lupa en busca de información o una historia curiosa que contar sobre ella.

De ahí que una simple fotografía en Instagram haya causado tanto revuelo en las últimas horas. “Me encanta bailar, lo hacía de pequeña y espero que la vida me permita seguir haciéndolo por muchos años. Siempre que aprendo un nuevo paso es frustrante porque no me sale bien pero yo sigo con la ilusión de perfeccionarlo hasta conseguirlo. Mucho amor para todos los que le ponéis corazón y ganas sea lo que sea que hagáis”, escribía junto a una imagen suya recostada sobre el suelo en una sala de baile.

Así, en principio, no habría mucho que añadir porque de sobra es conocida la afición de la cantante por el baile que lleva practicando desde que era una niña. Pero ya se sabe que en las redes siempre hay algo más.

Los usuarios que no dejan escapar una, no pudieron evitar fijarse en el tatuaje de su pierna izquierda que, a primera vista, no queda muy claro de qué se trata. Aunque algunos lo interpretaron como una zapatilla de bailarina acorde al mensaje que lanzaba junto a la foto, muchos otros empezaron a identificarlo con un símbolo fálico y se abrió el debate.

Pero la explicación es mucho más sencilla. En realidad se trata de un símbolo feminista que pretende erigirse en una crítica a la cosificación de la mujer en el sistema patriarcal. Es el mismo dibujo que se tatuó por primera vez la artista austríaca Valie Export explicando que “en lugar de que la liga objetive el cuerpo, el cuerpo objetiva la liga, cambiando los roles sociales construidos en relación con el cuerpo femenino”. Y es que, efectivamente, se trata del broche de una liga que ya se ha convertido en un símbolo del empoderamiento femenino.

"Este tatuaje fue el primero q se hizo la artista Valie Export (tambien en el muslo). Y se trata de el broche d una liga (fetiche hecho carne), como critica a la objetualizacion de la mujer en el sistema patriarcal. Reivindicando que es ella misma la que decide exhibir su cuerpo" pic.twitter.com/3iqHsJVV8p — R O S A L Í A ' S D A I L Y (@RosaliaUpdate) 6 de mayo de 2019

Y si hay alguien que empatiza con esta causa esa es Rosalía que siempre ha defendido a la mujer, su libertad, carácter y fuerza. Y la cosa le debe de venir de familia porque este mismo tatuaje lo luce también en su pierna su hermana Daikyri.

Teniendo en cuenta lo influyente que se ha vuelto Rosalía no nos extrañaría que ahora más de un tatuador recibiera el encargo de dejar constancia de este símbolo feminista. Lo que toca la catalana se convierte en oro. Pull & Bear lo sabe y por eso ha vuelto a contar con ella para lanzar una nueva colección de ropa.

Lo que no sabíamos hasta ahora es que este tipo de colaboraciones con la moda están volviendo millonaria a la cantante. El periódico El español ha publicado que Rosalía habría firmado un contrato que ronda el millón de euros por esta colaboración. Vamos, que no es ropa de alta costura pero como si lo fuera.