Demi Lovato desatada en Bora Bora: Se siente sexy, agradecida y se hace un tatuaje nuevo

Parece que las vacaciones en Bora Bora le están sentando de maravilla a Demi Lovato. Desde allí nos anunció que empieza una nueva etapa profesional junto a un nuevo manager, viejo conocido de muchas estrellas. Y también avisó que iba a publicar muchas fotos de ese lugar que considera paradisíaco y está cumpliendo.

Además, está compartiendo detalles de lo que está haciendo por allí que nos desvelan algunas curiosidades interesantes. Por ejemplo, sabemos que una de sus pasiones es el jiu jitsu, lo ha confesado ella misma junto a uno de sus posados en bikini.

Unos posados que dejan claro que se siente bien consigo misma y que está ganando confianza. Algo que no siempre ha logrado y que le ha llevado a lidiar con situaciones complicadas en su vida.

“La realidad es que estoy sentada en el gimnasio sintiéndome viva tras hacer jiu jitsu y tomando mi batido post entrenamiento. Estoy sudada y no me veo demasiado glamurosa en este momento pero, joder, me siento increíble y publicar esto me da poder”, aseguraba en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 15 May, 2019 a las 10:51 PDT

Y no ha dudado en confesar que se siente sexy: “Me gusta esta foto porque me siento sexy y me ayuda a defenderme de cualquiera que intente atacarme. Cualquier tamaño, cualquier forma, cualquier género… Tengo seguridad y en los momentos en los que estoy sola siento que puedo defenderme de un atacante. Espero que todos encontréis algo por lo que sintáis tanta pasión como yo siento por el jiu jitsu”.

Entre amigos

Estar rodeada de la gente que la quiere es lo que la está ayudando a volver a enfocar su vida después de haberse recuperado de la sobredosis que casi le cuesta la vida.

“Solo mis mejores amigos y yo viviendo nuestras mejores vidas… Gracias por nunca dejarme en mis momentos más oscuros, por siempre secarme las lágrimas… incluso cuando son por ver a Vaiana… gracias por ser leales, honestos…estoy agradecida por cada pequeña cosa…como llorar cuando nadamos con peces/tiburones/rayas y arrecifes de coral”, escribía como agradecimiento a los suyos, Matthew Scott Montgomery y Sirah.

“Me siento muy afortunada por ser la mejor amiga de dos almas tan increíbles que tienen tanto talento y creatividad porque me inspiran a diario”, continúa su discurso dirigido a sus amigos, “habéis viajado por todo el país para visitarme y os quedasteis conmigo en mi casa durante días enteros cuando estaba luchando por estar bien, pero lo más importante es que nunca me abandonasteis, como hicieron los demás, cuando estaba pasando por una mierda… estabais allí para escuchar, sin juicios y sólo con amor y nunca podré expresar lo que eso ha significado para mí. Sois los mejores amigos que he tenido y nuestro futuro juntos es brillante. Os quiero más de lo que podáis imaginar”, terminó escribiendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 14 May, 2019 a las 4:43 PDT

Tatuaje con sentimiento

Está claro que Demi tiene las emociones a flor de piel y nunca mejor dicho porque acaba de presentarnos un nuevo tatuaje. “Esto es para ti Mimaw”, dedicaba su nuevo dibujo en la piel. Recordemos que Mimaw fue una de las personas más importantes de su vida, su abuela que falleció en 2016 a sus 93 años de edad.

“Tú a los 26 en mi brazo mientras yo tengo 26, y para siempre. Yo te quiero más. Gracias Doctor Woo por haberla devuelto a la vida para mí… es impresionante y el tatuaje más significativo que he tenido”, aseguraba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 16 May, 2019 a las 1:37 PDT

Lo que no sabemos todavía es cuando piensa dejar sus vacaciones para centrarse en un nuevo proyecto profesional. Pero no importa, que termine de recuperarse y vuelva con las pilas recargadas y toda la fuerza del mundo.