Emme, ¿una digna heredera de Jennifer Lopez y Marc Anthony?

El matrimonio de Jennifer Lopez y Marc Anthony dio como fruto a sus hijos, Max y Emme, dos mellizos que ya tienen 11 años y que, cada día, tienen más claras sus inclinaciones artísticas. En más de una ocasión hemos visto a la niña disfrutar de la música bien cantando, bien tocando algún instrumento.

Por eso, no sería descabellado pensar que, en breve, pudiera empezar a compartir proyectos con sus padres. De momento la hemos visto irrumpir (con mucho flow, todo hay que decirlo) en uno de los ensayos de su madre que está totalmente centrada en lo que va a ser It’s my party, la gira con la que piensa celebrar sus 50 años.

Se está preparando un espectáculo a la altura en el que todos los detalles se están cuidando al máximo y puede que la pequeña (ya no tan pequeña) tenga un hueco. Por lo que hemos podido escuchar tiene posibilidades.

La primera vez que vimos las imágenes fue en un vídeo que publicó su madre cuando quiso mostrarnos lo que dieron de sí dos días de mucho trabajo para presentar una actuación de 18 minutos, 3 canciones y 3 cambios de ropa en Today Show. Era la primera vez que cantaba en directo su último tema: Medicine.

Allí vimos a la niña llegar a los ensayos y cantar con su madre. Extrajo un fragmento para publicarlo en redes. Paula Echevarría publicaba unos emojis de soles y brazos levantados ante lo que vio. Ricky Martin lo expresó con palabras: “El bebé ya no es más un bebé. Puede cantar”.

Fue su padre el que después compartió ese momento de madre e hija dejando claro que “la adoro. Emme eres mi vida”. La verdad es que la pequeña deja constancia de que tiene un buen control de la voz cuando se lanza a cantar If I ain’t got you de Alicia Keys.

Su madre también se queda impresionada y abraza llena de orgullo a su hija haciéndole una proposición de lo más interesante: “Deberías aparecer en una parte de mi nuevo tour”. Y ella, lógicamente, acepta.

Así que puede que sea una de las sorpresas de esta gira tan especial. “¡A 25 días de la gira! Lo estamos petando en los ensayos de la gira y reuniones. Yo no puedo esperar”, escribía la cantante junto a un vídeo que nos muestra algunos de los aspectos de lo que está por llegar.

Está claro que la celebración de sus 50 va a ser por todo lo alto.