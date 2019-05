No a todo el mundo le gusta cómo Pablo Alborán ve ‘Juego de Tronos’

Estamos a un capítulo de conocer el final de una de las series más emblemáticas de los últimos tiempos: Juego de Tronos. Uno de esos trabajos que se ha convertido en el centro de los debates de los lunes en cualquier corrillo que comente la actualidad.

Uno de los que está enganchado a esta historia de ciencia ficción es Pablo Alborán que como millones de personas no puede dejar de ver cada episodio que se va publicando. Y lo mejor de todo, lo ha compartido en redes sociales.

Así sabemos que no ve solo el desenlace de esta historia sino que lo hace en compañía de su querido Terral. Y la verdad, no sabemos cuál de los dos parece más interesado en lo que está sucediendo en pantalla.

Algunos lo tienen claro. Por ejemplo, Conchita no ha dudado en comentar que “no puede ser más bonito”, y ha aclarado que no se refiere al cantante sino al “marrón”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Alborán (@pabloalboran) el 14 May, 2019 a las 1:39 PDT

Claro que no todos están muy conformes con lo que han visto en este pequeño vídeo. “Pablo te voy a dar un manotazo, no te comas las uñas”, “pero te quieres dejar las uñas”, “Pablo, no te comas las uñas jajajajajaja, vas a terminar con las de los pies”… frases así dejan claro que esa manera de pasar los nervios que genera la serie no es del agrado de todos.

Claro que no sólo las uñas han llamado la atención de sus seguidores. También lo ha hecho la ausencia de audio en el vídeo. “Mira Pablete, un día quedamos y te explico cómo grabar vídeos con audio, que veo que estás perdiendo el toque. Y déjate las uñas, haz el favor”, escribía uno de sus seguidores. Y no era el único.

Y es que en poco tiempo, el cantante ha publicado varios vídeos sin audio y mira que en el anterior a Juego de Tronos nos hubiera encantado porque dejaba claro que estaba escuchando nueva música que él mismo ha calificado como “gloria bendita”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Alborán (@pabloalboran) el 14 May, 2019 a las 6:25 PDT

A falta de poder escuchar esa posible nueva canción, lo único que podemos anticipar es que nos hará bailar, por lo menos, es lo que ha provocado en él. Pablo López no podía dejar de compartir el emoji de un hombre bailando como respuesta al vídeo.

Alborán, haz caso a tus seguidores y publica algún vídeo con audio que tenemos ganas de escucharte. Y eso que tenemos la oportunidad de hacerlo en directo en sus conciertos. Recordamos que el 18 de mayo estará en Barcelona y el 22 de mayo, en Madrid.