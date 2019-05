Sara Socas: “Mi discurso va en contra de un sistema que ha dejado relegada a la mujer”

Con el paso de los años, la inserción de la mujer en los distintos ámbitos sociales ha ido aumentando, aunque aún faltan muchas cosas por mejorar. Sara Socas es una joven que ha demostrado que no hay obstáculo que se cruce en su camino que consiga frenar sus objetivos.

Con tan solo 21 años, la tinerfeña ha participado en las competiciones de Batallas de Gallos, un ámbito dominado mayormente por la figura masculina. Su potencia sobre el escenario la ha llevado a participar en la competición de RedBull y, aunque no haya conseguido llegar hasta la semifinal, irá a La Última Oportunidad, un evento que aún permite conseguir su pase a la Final.

LOS40 ha tenido la oportunidad de conversar con esta referente del freestyle que hoy rompe con los estereotipos. ¿Te animas?

Entrevista a Sara Socas

Pregunta: Sara, gracias por estar con nosotros. Preséntate para todos aquellos que todavía no te conozcan.

Respuesta: Soy Sara Socas. El nombre que utilizo en el mundillo del free es mi apellido. Soy de Tenerife. Estudio Periodismo y Comunicación Audiovisual en Madrid. Y lo demás, que se descubra.

P: Comenzaste a interesarte por la música y ahora eres considerada una de las mejores freestylers de España. ¿Cómo pasaste de tocar la guitarra a lanzarte delante de cámaras a improvisar?

R: A mí me gustaba ya mucho el rap. Escucho muchos géneros diferentes, también cantautores españoles. Cuando iba a cumplir 19 años, fui a una fiesta y vi a unos chicos improvisar. Me puse con ellos a intentarlo y me hizo gracia. A partir de ahí, empecé a hacerlo por mi cuenta. Después conocí a muchos amigos que lo hacían y nunca salí del circuito.

P: Nos ha sorprendido gratamente ver a una chica entre los participantes de las Batallas de los Gallos. De hecho, irás a La Última Oportunidad para intentar hacerte con tu pase a la final. Queremos saber, ¿cómo se vive en ese ambiente que dominan mayormente los hombres? ¿Cómo es vivirlo?

R: Algo de lo que suelen tirar mucho es de “solamente estás aquí por ser mujer”, pero una vez que te vas esforzando y vas mejorando eso les deja de funcionar porque se van dando cuenta de que estás a su nivel, muy cerca o por encima. Yo siempre lo digo. Represento a la mujer porque no hay más, pero lo que me gustaría realmente es llegar a un punto en el que me representase a mí misma porque me tratarían como un igual. Ya no lo harían como “la chica de las batallas”, sino como “Sara Socas”. Yo creo que eso serviría para finalmente formalizar y que se fueran metiendo chicas a diestro y siniestro, que hace mucha falta.

P: ¿Alguna vez has sentido que no encajabas en este ambiente?

R: Sí. Empecé hace dos años, que me parece relativamente poco, y vas viendo cómo algunas personas te van coartando. Te dicen “no tienes el nivel”, pero… déjame que llegue al punto. Es como Zaina de Argentina, que el otro día le criticaron porque la cagó, pero tú tienes 21 años y lo estás viendo desde tu casa. Ten las narices de ponerte ahí.

P: ¿Y por ser mujer? ¿Te has sentido desplazada?

R: Estás en el foco de atención sí o sí. Si somos 30 los que estamos empezando a entrar en las nuevas competiciones y yo soy la única tía, voy a ser la que más reciba porque todo el mundo sabe quién eres dentro de ese ámbito.

P: Hablábamos de tu pase a la final. ¿Con quién te gustaría enfrentarte?

R: Creo que con Kensuke, que el otro día lo hizo súper bien con Blon. Me gustaría. Creo que sería una batalla interesante. Con el que seguro no me gustaría es con Nielo, porque es el único otro canario que hay por ahí, por ahora. Aunque no sé si irá alguno más porque aún queda una regional.

P: Uno de tus mejores momentos en el freestyle fue ese minuto de Extreme Mode en la BDM de Tenerife. ¿Cómo lo viviste?

R: Muy guay. Yo estaba muy cagada. Nos habían dicho cómo iba a ser el formato de las batallas justo antes de empezar en la reunión. Yo fui una de las que me quejé y dije “¿palabras cada dos segundos? ¿estáis locos?”. Cuando llegué a la semifinal y vi que fui la primera a la que le tocaba me quedé… De hecho, el speaker dijo “¿preparada?” y yo le dije “bueno…”. Cuando empezó no sé ni cómo me salió, de verdad.

P: Allí todo el mundo lo dio todo contigo también.

R: Sí, sí. Estoy muy agradecida por todo el apoyo.

P: ¿Tienes algún referente en este mundo del freestyle, del rap o de las batallas de gallos?

R: Dentro del rap, Kase. O, Gata Cattana, Ayax y Prok. Dentro de las batallas me gusta mucho Bnet, Dani, que se retiró hace nada… De Argentina me gustan muchos.

P: Hablamos de tu referente, pero tú ahora te has convertido también en un modelo a seguir, sobre todo, por los mensajes feministas que transmites. ¿Crees que aún faltan cosas por mejorar?

R: Por supuesto. Me parece que es negar una obviedad. Dicen que tenemos derecho a votar y a más cosas, pero es que esos derechos los hemos conseguido igual hace 50 o 60 años. Y aún teniéndolos hay muchas cosas que dentro de la sociedad todavía no… ya sea desde un micromachismo hasta que sea raro que una mujer haga determinadas cosas. Mi discurso ni el de ninguna feminista va en contra del hombre, sino en contra de un sistema que ha dejado relegada a la mujer.

P: ¿Qué crees que podrías hacer para conseguir esto?

R: Yo creo que el hecho de estar ahí ya cambia algo. Además, también hago más cosas. Hago talleres de rap con chavales conflictivos aquí en Madrid en algunos centros. Desde el escenario mismamente, si mejoro mi nivel y sigo las batallas, o incluso si escribo canciones con mis mensajes, eso es un mensaje en sí mismo. Una mujer que esté en el mismo nivel que la élite.

P: ¿Qué futuro crees que le espera al freestyle?

R: Ahora está muy en auge y muy de moda. De hecho, la Final va a ser en el estadio del Espanyol, imagínate. Pero no lo sé… yo creo que se va a volver incluso más mainstream. Hace nada hubo un casting tipo Factor X para coger a los últimos participantes de RedBull y no me extrañaría para nada que en alguna plataforma digital llegara a ser como un Factor X o Got Talent. ¿Eso es bueno o es malo? No lo sé. Depende de los gustos de cada uno. Más dinero dará seguramente, pero hay gente que apoya mucho lo real y cada uno tiene su opinión.

P: Y a la mujer en el freestyle, ¿qué futuro le espera?

R: Yo creo que van a ir entrando muchas. Ahora estoy igual yo, Erika y algunas chicas más, pero precisamente el hecho de que yo este año haya ido a la regional y vaya a La Última Oportunidad o de que Erika siga rapeando, va a animar a la gente. Yo pensaba que yo no iba a causar ningún efecto pero hay chicas que me escriben en Instagram diciéndome que antes no se atrevían y que les diese algún consejo. Ahí es cuando piensas que igual sí que sirve de algo lo que hago aparte de para mí.

P: ¿Qué frase crees que definiría tu vida ahora mismo?

R: Trabaja de lo que te gusta y no tendrás que trabajar en toda tu vida.

P: Muchas gracias, Sara.

R: Gracias a ti.

Fuerte, convencida y contundente. Así llegó Sara Socas a LOS40 y así se sube a los escenarios en los que deja volar su imaginación. Con ella no hay dudas. ¡Viva el Girl Power!