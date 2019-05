Aitana se pasa al urbano: así suena ‘Nada sale mal’, su nuevo single

Parecía que Lo malo iba a ser el único coqueteo de Aitana con la música trap, pero, afortunadamente, estábamos equivocamos. La cantante acaba de estrenar en todas las plataformas digitales Nada sale mal, su esperadísimo single y carta de presentación de su primer álbum oficial: Spoiler. Y, contra todo pronóstico, el sencillo se postula desde ya como uno de los próximos hits de la música urbana.

Y es que para la ocasión, la cantante se aleja del pop de Teléfono y del sentimiento de Vas a quedarte para sumergirse en ese sonido más 'underground'. El tema arranca pausado, con unos acordes de guitarra que marcan lo que parece que va a ser un tango. Pero, pasados 20 segundos, se produce una ruptura, un silencio y la cosa cambia: cambia el tempo, cambia el sonido y cambia ella.

Aitana saca su lado más sensual para arrastrarnos a una melodía que mezcla los sonidos tropicales del reggae con los urbanos del trap, sin perder ese pop comercial que tan bien queda en la voz de la artista.

La canción no rompe en ningún momento, pero tampoco lo pretende. Tiene una evolución lógica, con un estribillo pegadizo y envolvente. "Y si jugamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar. Si tú pones 100, yo le pongo más y veremos al final". Mucho ojo, porque esta frase la repetirás lo mismo o más que el ya icónico "Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte…".

Llama la atención especialmente el tramo final de esta composición. Aitana vuelve a jugar con su voz en unos ecos que pone los últimos matices a la canción. Después se produce una segunda ruptura y volvemos a esos acordes de guitarra que saben a tango. Termina como arranca, y así Aitana cierra el círculo de Nada sale mal, un sencillo que gana sustancialmente con las escuchas y con el que seguramente la joven revelación de la música española vuelva a romper todas listas.

Videoclip oficial de 'Nada sale mal'

Lo próximo: 'Spoiler'

La espera se ha hecho larga, pero por fin hemos podido escuchar un adelanto de Spoiler, el primer LP oficial de Aitana. Nade sale mal es una de las 14 canciones que conforman el tracklist de este disco. Otro de los temas es Con la miel en los labios, una balada que todavía no ha visto la luz, pero que la exconcursante de OT 2017 ya ha confesado que es su favorita.

Cabe recordar que Spoiler contará con nueve temas inéditos e incluirá también los cinco de Tráiler: Teléfono, Vas a quedarte, Popcorn, Mejor que tú y Teléfono remix.

Todavía no hay fecha de lanzamiento, pero todo parece indicar que Spoiler saldrá a la venta el próximo mes de junio, concretamente antes de que arranque su gira en solitario.