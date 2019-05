¡Pillamos a unos hermanos poniéndose verdes!

En Anda Ya no nos hemos podido sacar un runrún de la cabeza desde la última vez que el Maestro Joao nos hizo unas predicciones. Nos parece que todo es una locura, lo está clavando todo y si sigue así, pronto ampliaremos el equipo.

Adivinó que el Liverpool eliminaría al Barça, que la izquierda tendría mayoría y ya solo nos faltaría una cosa… ¡La familia numerosa de Cristina Boscá! El Maestro lo predijo y la verdad es que nuestra presentadora ya se está haciendo a la idea, “me haría mucha ilusión darle un hermanito a mi hijo. Creo que tener un hermano es algo súper positivo, y que te marca la vida”.

Si te apetece revivir este momento, aquí te lo dejamos para que disfrutes de la voz de nuestro maestro. Estamos deseando hacerle una visita.

De esta opinión nos ha surgido un debate, al parecer eso de que sea necesario un segundo hermano Dani Moreno ‘El Gallo’, no lo comparte, “yo tengo solo una hija, y nunca me he planteado tener más. Los tiempos han cambiado y los hijos únicos ya no se sienten solos como hace años, ni tienen por qué ser unos mimados, caprichosos como dice el tópico. Depende de la educación que le den los padres”.

Nosotros no te podemos decir qué es mejor, pero sí que esos niños serán igual de felices y con una bonita infancia si los padres se empeñan en ello.

Pero no solo esto, como a nosotros nos gusta saber qué opinan nuestros andayeros, hemos mandando a nuestro revisor, Karin Herrero a recorrer las calles. Y como no, teníamos que preguntar a hermanos cómo se llevan y de qué hablan a sus espaldas… ¡Nadie diría que comparten sangre y padres!

Si quieres ver estos hachazos entre hermanos, esas relaciones con sus más y sus menos, ya sabes lo que tienes que hacer… ¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!

