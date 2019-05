Hellboy, Casi imposible y Sombra, los grandes estrenos de cine de la semana

Esta semana hay estrenos de cine para todos los gustos: desde la comedia romántica Casi imposible, hasta las artes marciales de Sombra, la española 522. Un gato, un chino y mi padre y las francesas Un hombre fiel y La última locura de Claire Darling.

Así como la recomendación que hacemos desde LOS40: la nueva Hellboy,

Un hombre se reencuentra sin esperarlo con el que fue el primer amor de su vida, y para su sorpresa, se da cuenta de que ahora es una de las personas más influyentes de todo el planeta.

Seth Rogen (Malditos vecinos) y Charlize Theron (Mad Max: Furia en la carretera) son los protagonistas de esta película dirigida por Jonathan Levine (Descontroladas, Los tres reyes malos).

Si te gustan las artes marciales, sin duda esta es tu opción para disfrutar a lo grande ante una pantalla de cine. El comandante militar del ejército del rey crea una sombra para poder engañar a sus enemigos, y así ir al campo de batalla preparado para sacudir los cimientos de la corte de Peixian.

Deng Chao (The Liquidator) y Li Sun (Just Another Margin) encabezan el reparto bajo la dirección de Zhang Yimou (La gran muralla, Lady Of The Dynasty).

El protagonista de esta historia sufre de una agorafobia que limita su universo a un perímetro de 522 pasos de su casa. Todo cambiará para él cuando su querido gato muera. Es entonces cuando decide emprender un viaje en furgoneta hasta Portugal para darle una buena sepultura a su amigo.

Escrita y dirigida por Paco R. Baños (The Conversation), este film cuenta con un reparto liderado por Natalia de Molina (Los del túnel) y Alberto Jo Lee (Ali).

Dramedia romántica en el que el amor y los celos harán, de la vida de Marianne y su familia, un viaje de ida y vuelta lleno de sentimientos encontrados.

Louis Garrel (Un pueblo y su rey) y Laetitia Casta (French Women) encabezan el reparto y Louis Garrel (El pequeño sastre, Les deux amis) es el director de este film francés.

Una mujer da inicio al verano con la intuición de que es su último día de vida, por lo que decide montar un mercadillo con todos sus objetos para vaciar su casa. Este evento dará pie a algunos cambios inesperados.

Julie Bertucelli (Desde que Otar se marchó, El Árbol) es la directora de esta cinta en la que actuan Catherine Deneuve (La vérité) y Chiara Mastroianni (Saint Amour).

Nuestra recomendación de la semana:

Nueva adaptación del bueno más malo de todos los cómics. La Agencia para la Investigación y Defensa Paranormal regresa con una nueva aventura para Hellboy: acabar con la Reina de la Sangre, que ha vuelto de entre los muertos para destruir a la humanidad con su magia negra.

Dirigida por Neil Marshall (Cuentos de Halloween, Centurión) y protagonizada por David Harbour (Stranger Things), Ian McShane (John Wick: Pacto de sangre) y Milla Jovovich (Resident Evil).