El ruin comentario de Jorge Javier Vázquez a Dakota en ‘Supervivientes’

La que se lio en la gala de Supervivientes de ayer cuando Dakota dijo lo que pensaba y Jorge Javier Vázquez le respondió también lo que le salió del alma.

Todo empezó cuando el programa dejó que Isabel Pantoja hablara con su hijo Kiko Rivera mientras que el resto de concursantes no había tenido contacto aún con ninguno de sus seres queridos.

Este privilegio se sumaba a otra lista de "regalos" que está recibiendo la cantante en en el reality: como dormir en un colchón, teñirse el pelo... por lo que Dakota cuando tuvo oportunidad se quejó de ello: "No me parece bien que una persona hable con el exterior y aquí los demás no".

Estas palabras irritaron a Jorge Javier que defendió lo ocurrido asegurando que a ella también le iban a dejar hablar con su padre pero tras su actitud no le dejarían: "Lo que has dicho es poner al programa en una situación que no le beneficia y los concursantes no tenéis que hacerlo. Es una forma de entender la televisión. Esto es Supervivientes y el programa ha decidido que la señora Isabel Pantoja hable con su hijo. Uno acepta ir al programa con todas las consecuencias".

Aquí os dejo el vídeo de como a empezado la bronca entre Dakota y JJ.



Hasta ahí, ambos tenían razón porque Dakota puede quejarse de los privilegios de otro y el programa también puede manejar como quiera sus tramas. Pero lo peor llegó cuando, Dakota estando sentada en la Palapa y tras la discusión, el presentador le atacó con el siguiente comentario que iba a doler:

"Con los pollos que les montabas a tus padres en Hermano mayor y ahora quieres hablar con ellos".

Jorge Javier: “Con los pollos que les montabas en Hermano Mayor y ahora quieres hablar con tus padres"





Palabras que enfurecieron a Dakota, que respondió que "todos tenemos derecho a cambiar", y la derrumbó por la impotencia con lágrimas en los ojos.