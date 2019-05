Las 2 emotivas escenas finales de ‘The Big Bang Theory’

'The big bang theory' se ha despedido de sus 20 millones de seguidores tras 12 temporadas en la CBS y un capítulo de una hora que cerró tramas.

Las redes sociales ardieron al decir adiós a una serie que ha cambiado para siempre la forma de ver a los "frikis" y dejando, de alguna manera, un mundo mejor.

(Cuidado SPOILERS)

El último capitulo regaló a su protagonista Sheldon Cooper (Jim Parsons) y Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik) un premio Nobel de física. Mientras que Penny (Kaley Cuoco) y Leonard (Johnny Galecki) anunciaban que iban a ser padres. Raj (Kunal Nayyar) logró por fin una cita con la actriz Sarah Michelle Gellar, la protagonista de Buffy Cazavampiros, y hasta el ascensor del edificio tuvo su momento de gloria al ser arreglado.

No podía acabar de otra manera que no fuera reuniendo a todos en el sofá hablando de sus cosas, de la vida, de nada y de todo:

Pero no solo fue esa la escena cumbre del final de 'The big bang theory', el otro momentazo lo protagonizó Sheldon al pedir perdón 12 años después a sus amigos por no ser "el amigo que os merecéis".

Lo hizo cuando nadie lo esperaba. Al recoger el premio Nobel se giró hacia donde estaban todos y les dijo: "Quiero que sepáis, que a mi manera, os quiero a todos".

Un momento que recalca aún más la intención de la ficción creada por Chuck Lorre de aceptarnos tal y como somos, con nuestras virtudes, pero sobre todo con nuestros defectos que nos hacen únicos e irrepetibles.