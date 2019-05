Ava Max, Bebe Rexha, Rosalía… El Nº1 del sábado de Eurovisión estará muy disputado

Este sábado se celebra el festival de Eurovisión, y Tony Aguilar será, como el año pasado, el comentarista de la gala para España; por esa razón, en Del 40 al 1 Coca-Cola le sustituirá Óscar Martínez, que nos conducirá a lo largo de cuatro horas por la nueva lista de LOS40, periplo que concluirá a las dos de la tarde (una en Canarias), cuando se desvele el nuevo número uno.

Actualmente en esa posición están DVicio y Taburete con 5 sentidos, y veremos si tienen resistencia suficiente para repetir en lo alto. Entre sus más inmediatos perseguidores también hay ganas de número uno, así que la cosa va a estar muy reñida: les siguen cuatro pildorazos de pop internacional, como son los últimos singles de Ava Max (#2), Bebe Rexha, David Guetta y J Balvin (#3), Panic! at the Disco (#4) y Robin Schulz con Erika Sirola (#5). Excepto este último, el resto ya han saboreado las mieles de la primera plaza. Mucha atención a J Balvin, a quien volvemos a encontrar en el #6 junto a Rosalía en Con altura. Hace un par de días la catalana tuiteaba que se seguía emocionando cada vez que oía alguno de sus temas en la radio, y no podíamos menos que darnos por aludidos. De hecho, este tema podría ser el primer número uno de Rosalía en LOS40… veremos si lo consigue este mismo sábado.

Muchas MUCHAS gracias a las radios que ponen alguno de mis temas!!! Estoy en un taxi y acabo de oir con altura😭😭😭 por poco lloro hahahahh😭😆😆😆❤️❤️❤️ me pasó hace una semana también en Miami y en fin aun no me creo del todo q esto esté pasando — R O S A L Í A (@rosaliavt) 15 de mayo de 2019

Dos canciones se postulan como aspirantes a refrescar el chart: son los candidatos Amaral y Ed Sheeran con Justin Bieber. Si logran entrar nos alegraremos por todos ellos, claro, pero muy especialmente por Amaral, que con sus ocho números uno forman parte esencial de nuestra historia. Podéis seguir apoyándolos con el HT #MiVoto40.

Y hablando de votos, durante el programa tendrés la oportunidad de entrar en antena y dar el vuestro directamente a Óscar Martínez. Para ello, debéis llamar al 902 39 40 40. A cambio os daremos cuatro entradas para el Parque Warner (Madrid) y el libro La desaparición de Annie Thorne, de C. J. Tudor.

¿Qué te parece el plan? Perfecto aperitivo de un sábado muy musical, pues estamos en el fin de semana de LOS40 Primavera Pop y, por la noche, se celebrará el festival de Eurovisión. Nosotros nos comprometemos a ponerte a tono con los mayores éxitos del momento. ¡No faltes a la cita!