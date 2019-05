Este sábado, Say my name, el tema conjunto de Bebe Rexha, David Guetta y J Balvin, se ha unido al exclusivo club de canciones que actualmente están en lista y que han sido número uno tres veces en LOS40: Sweet but psycho, de Ava Max, y Lo siento, de Beret. Después de 19 semanas con nosotros, este trío diverso (una cantante pop, un DJ y una estrella latina) ha dado un golpe de autoridad y ha recuperado la medalla de oro.

Tiene mucho mérito por parte de los tres cracks, pero más si cabe en el caso del colombiano J Balvin, que ahora mismo ha situado dos canciones en los cinco primeros puestos de la lista: sí, porque en el #5 está Con altura, su colaboración con la española Rosalía. Toda una sorpresa, o no (según se mire), en un sábado, además, muy musical, pues coincidía con la celebración del festival de Eurovisión y al fin de semana de LOS40 Primavera Pop. ¡Enhorabuena!