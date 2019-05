Eurovisión 2019: Dónde verlo, horario y orden de actuaciones

Ya ha transcurrido un año desde aquella Netta alzándose con el triunfo en Lisboa, y del incendio que provocó Eleni Foureira en Europa con su hit que, posteriormente, se convirtió en un himno veraniego. El tiempo vuela, y sino que se lo digan a los eurofans.

El Festival de la Canción de Eurovisión ya está aquí. Tras esfuerzo, ensayos, cambios y sorpresas, ya conocemos quiénes se subirán al escenario para luchar por el primer puesto. 12 points go to...

¿Dónde y a qué hora ver Eurovisión?

Este 18 de mayo a partir de las 21:00 horas, Europa se conectará a sus pantallas para ser testigos de su celebración más esperada. Los canales que lo emitirán son TVE con los comentarios de Tony Aguilar y Julia Varela, y el perfil oficial de Eurovisión en Youtube.

¡Pero eso no es todo! En LOS40, también nos uniremos a la fiesta desde nuestras diversas plataformas. En Twitter, seguiremos el minuto a minuto con un lenguaje más desenfadado para invitar a nuestros usuarios a esta diversión eurovisiva. Por su parte, en LOS40.com informaremos sobre el evento en tiempo real, sobre todo, de la actuación de Miki Núñez, el representante de España.

¿Quiénes participarán en la gran Final de Eurovisión?

El Palacio de Ferias de Israel & Centro de Convenciones (Tel Aviv) acogerá este sábado a los 26 participantes que han conseguido su pase a la gran Final tras las semifinales celebradas los 14 y 16 de mayo. Te mostramos el orden de actuaciones de dichos participantes:

ACTUACIONES DE EUROVISIÓN 2019 1. Malta (Michela Pace - Chamaleon)

2. Albania (Jonida Maliqi - Ktheju tokës)

3. República Checa (Lake Malawi - Friend of a Friend)

4. Alemania (S!siters - Sister)

5. Rusia (Sergey Lazarev - Scream)

6. Dinamarca (Leonora- Love is forever)

7. San Marino (Serhat - Say Na na na)

8. Macedonia del Norte (Tamara Todevska - Proud)

DESCANSO

9. Suecia (John Lundvik - Too late for love)

10. Eslovenia (Zala Kralj & Gasper Santl - Sebi)

11. Chipre (Tamta - Replay)

12. Países Bajos (Duncan Laurence - Arcade)

13. Grecia (Katerine Duska - Better Love)

14. Israel (Kobi Marimi - Home)

15. Noruega (KEiiNO - Spirit In The Sky)

16. Reino Unido (Michael Rice - Bigger Than Us)

DESCANSO

17. Islandia (Hatari - Hatrid mun sigra)

18. Estonia (Victor Crone - Storm)

19. Bielorrusia (Zena - Like It)

20. Azerbaijan (Chingiz - Truth)

21. Francia (Bilal Hassani - Roi)

22. Italia (Mahmood - Soldi)

23. Serbia (Nevena Bozovic - Kruna)

24. Suiza (Luca Hänni - She Got Me)

25. Australia (Kate Miller-Heidke - Zero Gravity)

26. España (Miki Núñez - La Venda)

Sorpresas

Aunque las actuaciones de los representantes no serán las únicas que tendrán lugar durante la noche de este sábado 18 de mayo. La Reina del Pop, Madonna, se subirá al escenario para deleitarnos con su interpretación de Like a Prayer, Future junto a Quavo y Dark Ballet. Su confirmación no tardó en revolucionar las redes sociales desde los distintos rincones del planeta.

Pero eso no es todo. Los ganadores de este festival, Mans Zelmerlow, Conchita Wurst, Gali Atari, Verka Serduchka y Eleni Foureira se intercambiarán sus hits eurovisivos para interpretarlos en directo. De este modo, Mans cantará Fuego, Conchita interpretará Heroes y Eleni lo hará con Dancing Lasha Tumbai. Además, Verka nos deleitará con Toy. Todos ellos se unirán a Gali Atari, con quien interpretarán Hallelujah.

El claro ganador de las apuestas

El público de Eurovisión tienen un claro ganador: Países Bajos. Aunque también se inclinan por Australia y su Zero Gravity. Así es como lo reflejan las apuestas.

Por su parte, Miki y La Venda se posicionan en el número 11, habiendo escalado desde la vigésimo cuarta posición. Eso sí, debemos esperar a la tabla de resultados de la gran Final para conocer el ganador real de este gran evento.

Eurovisión 2019: Dónde verlo, horario y orden de actuaciones

Con todo listo y un continente de fiesta, Eurovisión da paso un año más a un repertorio de participaciones de lo más variopinto. ¿A quién darías tus 12 points?