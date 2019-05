‘Ven Y Hazlo Tú’, una oda al dinero de Nicky Jam, J Balvin, Anuel AA y Arcángel

Nicky Jam se alía con los mejores para lanzar Ven y Hazlo Tú, una oda a la fama, al dinero y al éxito. Junto a J Balvin, Anuel AA y Arcángel dan forma a este tema que es puro trap. No solo por la base y el autotune, sino porque vienen a presumir de lo bien que les va, a hablarnos de drogas, de armas y de mujeres. Una auténtica declaración de intenciones por parte de cuatro cantantes que además son millonarios.

La apuesta audiovisual, tan importante hoy en día, sigue la misma línea que la letra. Coches de lujo, montañas de dólares, yates, ropa carísima, mansiones con piscina en la que cabe una moto de agua... Lo normal, lo que tenemos todos. Pero ha sido el propio Nicky Jam el que ha querido aclarar la intención de la canción y escribía en YouTube: "No es presumir, es inspirar. Si tienes la mente positiva sabes de lo que hablamos. Vamos tú puedes tener esto y más. Ahora ven y hazlo tuuuuuuuu".

Nicky Jam, envuelto en pieles, nos da la bienvenida a este tema y nos reta: "Si crees que puedes hacerlo como yo lo sé hacer, solamente una cosa yo te diré: Ahora ven y hazlo tú". Tras él aparece para romperlo Arcángel, quien ya lleva muchos años en esto: "Tengo dinero tan viejo que en vez de pa'l banco lo llevo al asilo".

J Balvin nos sorprende con un look muy discreto; pijama de Luois Vuitton y bien cargado de cadenas de oro, para rapear en un estilo al que no nos tiene muy acostumbrados pero que le queda de miedo. Balvin tiene flow para dar y tomar. "Yo cobro a diario, tú cobras al mes". Después le vemos en albornoz dando vueltas en la piscina con una moto de agua para afirmar que "tú no vales más que mi closet".

Ver esta publicación en Instagram 🤫🤫🤫 Una publicación compartida de NICKY JAM (@nickyjampr) el 1 Abr, 2019 a las 1:24 PDT

Y por último, aparece Anuel AA. Para muchos, la mejor parte del tema. El puertorriqueño vuelve al estilo que le catapultó a la fama para soltar verdades como puños. "Mi disco fue número en los Billboard el mismo día que salí de prisión". Anuel fue condenado por tenencia ilícita de armas: se le incautaron tres pistolas, una de ellas robada, nueve cargadores y 152 municiones. Le condenaron a 30 meses de prisión pero cumplió 10 por buena conducta. Pero ese Anuel ha quedado atrás, su música no es tan oscura como antes.

Ven y Hazlo Tú acumula más de 5 millones de reproducciones en menos de 24 horas en YouTube. Una excusa para presumir por parte de unos artistas para los que no ha sido nada fácil llegar hasta allí. "En vez de estar hablando, ahora ven y, ¡hazlo tú!"