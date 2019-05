Danna Paola y su poderosa actuación en LOS40 Primavera Pop 2019

Danna Paola ha protagonizado una de las actuaciones más celebradas de la noche. Espectacular, la artista mexicana salía al escenario al grito de "¡hola Madrid!" para darlo todísimo con su canción Mala Fama, su último single y un tema en el que reivindica su libertad y desmiente los rumores sobre su vida sentimental.

Mala Fama es un tema poderoso, igual que la interpretación que hizo de él en esta edición de LOS40 Primavera Pop. Que si me fui con Maluma, no / Dicen que Yatra y Ozuna, no / Yo duermo sola en mi cama / Y no me preocupa mi mala fama, canta Danna Paola en su éxito Mala Fama. Arriba la sensualidad y el empoderamiento. Así es como se zanjan los dimes y diretes.

Después de dejar las cosas claras, Danna Paola quiso invitar a "un gran amigo" al escenario del Primavera Pop y llegó HRVY para entonar su canción juntos: So good, un tema que ha hecho las delicias de los fans.

Cantante, compositora, actriz, modelo... y toda una celebridad en Latinoamérica. A los 4 años actuó en su primera telenovela y a los 6 sacó su primer disco y ello la llevó a convertirse en un fenómeno de masas que derivó hasta con muñecas inspiradas en ella. Y es que Danna fue la protagonista de la versión mexicana de Patito Feo, Atrévete a Soñar. Ella era Patito.

En su país, Danna Paola es una verdadera niña prodigio. En los últimos años, la artista ganó gran popularidad en España gracias al personaje de LU en la serie de Netflix Élite. En estos meses, Danna ha seguido rodando la segunda temporada de Élite aunque sobre todo, ha retomado su increíble carrera musical lanzando temas de corte latino y reguetonero como Lo que no sabes o Final Feliz.

