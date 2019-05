Lola Índigo hace rugir al público con su actuación en LOS40 Primavera Pop

El día de LOS40 Primavera Pop no era un día más para Lola Índigo sino que, además de actuar en uno de los eventos musicales más importantes del año, lanzaba Akelarre su primer disco.

La madrileña lo celebraba subiéndose al escenario para contagiarnos con su magia interpretando Yo ya no quiero ná y Mujer Bruja. Ella misma así quiso recordarlo: "A mí hace muy poquito no me invitiaban a estas cosas. Y quiero aprovechar para cantar".

Como era de esperar, su actuación fue una de las más potentes: desprendiendo la energía que la caracteriza (y que ha hecho que la comparen con artistas de la talla de Beyoncé), la fuerza que le ha hecho levantarse de los momentos más críticos y la química que suele tener con el público en directo.

"Me encanta el Wizink. Tiene una energía especial", decía la artista minutos después de bajarse del escenario y con cameo de Alfred en el vídeo.



Lola Indigo irrumpió el pasado mes de junio en el panorama musical español y en menos de un año se ha posicionado como uno de los proyectos líderes de la escena musical de nuestro país. Su single debut Ya No quiero Ná pulverizó todos los récords y todas las expectativas convirtiéndose en un éxito en el verano de 2018, siendo Número 1 de LOS40 y obteniendo la certificación de doble platino así como acumulando millones de visitas en Youtube.

Del primer disco de la televisiva artista que se dio a conocer tanto en 'Fama' como en 'Operación triunfo 2017' sabemos que Mujer Bruja, junto a Mala Rodríguez será la canción que lo abra el disco, cuando menos conceptual.

Le seguirá la Maldición con Lalo Ebratt, después sonará Inocente y luego Subliminal, su colaboración con el artista urbano Maikel Delacalle. Después vendrán temas como Fuerte, El Humo, No se toca, Amor Veneno con Nabalez, Ya no quiero na y cerrará el disco Game Over.