Los eurovisivos del pasado se intercambian sus canciones

En ninguna gala de Eurovisión que se precie falta un recuerdo a algunos de los temas que han marcado otras ediciones anteriores y en esta ocasión no iba a ser diferente. Claro que le ha ndado una vuelta de tuerca y, este año, los elegidos han decidido intercambiarse canciones.

Conchita Wurst, la representante austríaca que ganó el festival en 2014 con Rise like a phoenix no interpretó su canción sino la que hizo ganador a Mans Zelmerlöw en 2015, Heroes. Salió a escena con su barba característica, y un look total black con poca tela.

El sueco, por su parte se metió en la piel de Eleni Foureira que el año pasado se quedó en la segunda posición con Fuego, un tema que nos puso sintonía al pasado verano. También ha apostado por un total black en el vestuario, aunque mucho más discreto, y ha demostrado que tal vez con menos derroche de sensualidad, pero que es capaz de defender la canción sin ningún problema.

Por su parte, la cantante que representó a Chipre el año pasado ha tomado prestada otra canción que también quedó en segunda posición pero, en este caso, en 2007 y representando a Ukrania, Dancing lasha tumbai. Entonces la cantó Verka Serduchka, el personaje del actor y comediante Audriy Mijálovich Danilko. S paso por el festival le llevó a ganar el premio Barbara Dex al concursante pero vestido del año. Eleni no hubiera ganado ese galardón. Ha salido a escena derrochando sensualidad, con unas estrellas estratégicamente colocadas en su estilismo y con una coreografía que nos ha vuelto a demostrar que lo suyo son las coreografías más locas.

Verka Serduchka volvió a aparecer en escena, no mejor vestida, y recordándonos el tema con el que ganó en 2018 Netta, que abrió la gala de este año con los mismos acordes de Toy. Demostró que no hay nada como echarle sentido del humor a la vida.

Y como colofón, una actuación conjunta en la que hemos podido ver a Conchita, Mans, Eleni y Verka con la ganadora de 1979 interpretando Hallellujah, el tema que enamoró a Europa en ese año.

En 2020 será el turno de Holanda pero tiene toda la pinta de que una vez más, en ese revival del pasado no volveremos a encontrar a españoles.